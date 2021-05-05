История спасения одного голубя, или как работают кременчугские спасатели

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Вчера, 4 мая, гуляя по Приднепровскому парку в районе набережной, мы заметили, как на дереве «повесился» голубь. По всей видимости, у птицы лапа запуталась в нитке, этой ниткой он зацепился за ветку и висел вниз головой на высоте приблизительно 5 м.



Проникнувшись бедой пернатого, мы решили сходить в больницу «Приднепровскую», которая находится рядом, и спросить, есть ли у них лестница, чтобы добраться до птицы. Но охранник ответил, что ничем не может нам помочь. И тут появилась идея позвонить 101, в службу спасения. С одной стороны, вроде и неудобно звонить из-за голубя, а с другой – живое существо, жалко ведь, умрёт голодной смертью. Диспетчер внимательно расспросила все детали – точное место в парке, высоту, на которой застряла птица и т.д.



Мы не особо надеялись, что на наш вызов приедут – подумаешь, голубь, но на всякий случай решили не уходить с места события. Однако через минут 15 возле больницы «Приднепровской» появился красно-белый автомобиль.



ГСЧС-ники даже умудрились заехать через парк прямо под сосну, на которой невезучая птица висела вниз головой – для этого трое сотрудников отогнули и держали соседнее дерево, а водитель подогнал машину. Спасатели залезли на крышу автомобиля, поставили лестницу, один из них дотянулся и сломал ветку, на которой висел голубь. После этого с помощью кусачек разрезали нить и освободили из плена лапку пернатого заложника.





Во время «спасательной операции» вокруг уже собрались зеваки и толпа детишек пыталась сфотографироваться с голубем и спасателем.



И тут началось самое смешное: когда голубя отпустили, это чудовище вместо того, чтобы улететь, залезло под машину спасателей, прямо под колёса. ГСЧС-ники пошутили, что это будет эпично, если они сейчас задавят его – получится самое короткое спасение из всех, что им доводилось выполнить. Но всё-таки подразделению удалось выгнать неблагодарного спасённого из-под автомобиля, и после этого они с мигалками умчались на следующий вызов на улице Ревенко.





А это уже спасённый голубь отходит от шока и потрясений, надеемся, что у него всё будет хорошо :)



Когда я писала этот материал, то подумала, что наши читатели и комментаторы захейтят меня как это обычно бывает – мол, что это за информационный повод, вам что, писать не о чём, новости закончились? Но мне хотелось рассказать эту историю. Потому что я как простой обыватель убедилась, что спасатели реально готовы прийти на помощь горожанам в любой ситуации – будь то угроза жизни человеку или просто голубь, висящий на ветке в парке. И иногда им приходится проявлять нехилую изобретательность, чтобы выполнить очередное задание.



