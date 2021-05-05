Помер АТОвець з Кременчука Олександр Шумський

Сьогодні, 12:20 Переглядів: 1 478 Коментарів: 3

3-го травня у віці 49 років під час відпустки зупинилося серце учасника АТО Шумського Олександра Олексійовича. Про це повідомили на сторінці АТО. Соціальний супровід.





Олександр мобілізований 29 липня 2015 року Указом Президента України від 14.01.2015 № 15 «Про часткову мобілізацію». З 2015 року брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України; брав безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення зазначених заходів.





Служив у 44 артилерійській бригаді (Тернопіль). Мав статус «Учасник бойових дій». Залишились батьки та двоє дорослих доньок.





Поховання Шумського Олександра планується 7 травня. Прощання та поховання буде на кладовищі у с. Успенка, Кіровоградської області.