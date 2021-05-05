Кременчук, Воины света

Помер АТОвець з Кременчука Олександр Шумський

Сьогодні, 12:20 Переглядів: 1 478 Коментарів: 3

 

Прощання відбудеться 7 травня у Кіровоградській області

3-го травня у віці 49 років під час відпустки зупинилося серце учасника АТО Шумського Олександра Олексійовича. Про це повідомили на сторінці АТО. Соціальний супровід. 


Олександр мобілізований 29 липня 2015 року Указом Президента України від 14.01.2015 № 15 «Про часткову мобілізацію». З 2015 року брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України; брав безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення зазначених заходів. 


Служив у 44 артилерійській бригаді (Тернопіль). Мав статус «Учасник бойових дій». Залишились батьки та двоє дорослих доньок.

Поховання Шумського Олександра планується 7 травня. Прощання та поховання буде на кладовищі у с. Успенка, Кіровоградської області.

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Автор: Альона Душенко
Теги: АТОвці помер
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Коментарі: 3

920
Angel737:
Сьогодні, 12:36

Вечная Память Герою Украины!!!


14 4
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УКРАИНЕЦ:
Сьогодні, 14:08

Это ж каким моральным отбросом надо быть, чтобы на предыдущии коммент поставить дизлаик !

Слава Украине, героям слава !


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LYuSIYa:
Сьогодні, 14:58

Цитата: УКРАИНЕЦ

Это ж каким моральным отбросом надо быть, чтобы на предыдущии коммент поставить дизлаик !

Слава Украине, героям слава !

Я давно казала, що хоча б ніки цих у...ів публікували.


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