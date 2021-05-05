Берберська вишиванка: знайомі візерунки, що пройшли крізь сторіччя

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 418

Бербери (або амазіги) – один з найдавніших народів, що живуть на півночі Африканського континенту, в країнах Магрибу. Їх пращури, лівійці, згадуються ще у давньоєгипетських написах. Цікаво, що цей народ зберіг свою ідентичність навіть після арабського завоювання, що розпочалося у VII сторіччі, зміг донести свої традиції до наших часів.









Деякі дослідники вважають, що амазіги мають європейське походження. На такі думки наводить перш за все їхня зовнішність: зазвичай бербери мають світлу шкіру, блакитні очі та русяве волосся. Але найбільше вражає навіть не це.









Кожен українець, побачивши національне жіноче вбрання амазигів, може пережити легкий культурний шок: узори вишивки – та й саме вбрання – настільки подібні до відомих нам з дитинства, що це не може бути простим збігом обставин. На фото нижче можна побачити зовсім не українських дівчат: це хор амазигів з Алжиру, що співає на фестивалі у Кавелії (місцевість на межи Лівії, Алжиру й Тунісу).









Зовнішній вигляд берберів, візерунки, символіка, традиційний одяг та пісні майже не відрізняються від українського одягу, символіки та мелодій.





У вишиванках берберів найчастіше використовують червоні кольори, а костюм зазвичай складається з довгої верхньої сорочки з вишитим коміром та подолом і широкого полотна-спідниці, яке обкручується навколо талії.









Гармонічно доповнюють вбрання традиційні прикраси – важкі, надзвичайно гарні намиста, зроблені вручну. Цікаво, що виготовлення прикрас є виключно жіночою справою. Виготовляють їх зазвичай зі срібла або його сплавів: золото у берберів використовується лише для прикрашання померлих.





Щодо символіки, одразу впадає в око берберський хрест – teneghelt. Його можна побачити не тільки вишитим на полотні, а й у вигляді традиційного татуювання. Як і в українців, тут він символізує захист від злих духів (а якщо йдеться про татуювання, то знак означає «гарну та плодовиту жінку»).





На першому фото - вишивка амазигів, на другому - українська.













Часто зустрічається й свастика, яка символізує гармонію та родинне вогнище в українців і є символом сонця в амазигів.





Ромб символізує у берберів свободу духа, а в українців – засіяне поле, тобто достаток, добробут і благополуччя.





Українські орнаменти можна побачити й на килимах народів Магрибу, на срібних прикрасах. А манера зав'язувати платки взагалі майже та сама.









Берберська дівчина на першому фото, українка - на другому.







