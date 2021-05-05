На Полтавщині настільки сурові тюльпани, що «прорвали» новий асфальт

Сьогодні, 13:36 Переглядів: 659 Коментарів: 4

У Полтаві настільки сурові тюльпани, що «прорвали» новий асфальт. Про це поділився на своїй сторінці у фейсбуці полтавець Олексій Глова. Квіти пробилися через асфальт на реконструйованій вулиці Гончара.





- Якщо хто думає, що тюльпан то тендітна квітка... На фото квіти пробили свіжопостелений асфальт... - поділився хлопець на своїй сторінці.





Подібна ситуація трапилася у Нікопольському районі Дніпропетровської області у селі Олексіївка. Новенький асфальт уклали восени минулого року, але вже навесні крізь нього почала пробиватися трава — озеленив вулицю Зелену.









- Наш рідненький український асфальт. Вулиця Зелена була заасфальтована у вересні 2020 року. Як вам такий результат? - поділилася у соцмережах місцева жителька Олена Бабій





На світлинах видно, як крізь свіжопокладений асфальт полізли бур'яни. Після публікації у селі з'явилися дорожники і почали вирішувати проблему.





- Приїхали два турки, що клали асфальт на вулиці Зелена, з сокирою. Вирубали траву на дорозі і залили дірки смолою. І сказали, що у нас в Україні дуже сильна трава, - написала Олена.

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