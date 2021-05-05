Кременчук, Полтавщина

На Полтавщині настільки сурові тюльпани, що «прорвали» новий асфальт

Сьогодні, 13:36 Переглядів: 659 Коментарів: 4

 

В кількох містах України діляться світлинами, як рослини «проривають» новий асфальт

У Полтаві настільки сурові тюльпани, що «прорвали» новий асфальт. Про це поділився на своїй сторінці у фейсбуці полтавець Олексій Глова. Квіти пробилися через асфальт на реконструйованій вулиці Гончара.


- Якщо хто думає, що тюльпан то тендітна квітка... На фото квіти пробили свіжопостелений асфальт... - поділився хлопець на своїй сторінці.


Подібна ситуація трапилася у Нікопольському районі Дніпропетровської області у селі Олексіївка. Новенький асфальт уклали восени минулого року, але вже навесні крізь нього почала пробиватися трава — озеленив вулицю Зелену.


 


- Наш рідненький український асфальт. Вулиця Зелена була заасфальтована у вересні 2020 року. Як вам такий результат? - поділилася у соцмережах місцева жителька Олена Бабій


На світлинах видно, як крізь свіжопокладений асфальт полізли бур'яни. Після публікації у селі з'явилися дорожники і почали вирішувати проблему.


- Приїхали два турки, що клали асфальт на вулиці Зелена, з сокирою. Вирубали траву на дорозі і залили дірки смолою. І сказали, що у нас в Україні дуже сильна трава, - написала Олена.
До...
Після...
 
2
Автор: Альона Душенко
Теги: трава асфальт
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Коментарі: 4

321
shoni1970:
Сьогодні, 14:00

Це ті турки що нам міст будуватимуть? Страшнувато якось...

 


7 1
136
ТимТимыч:
Сьогодні, 14:07

Цитата: shoni1970

Це ті турки що нам міст будуватимуть? Страшнувато якось...

 

Де вам ті турки ввижаються? Пречитала кілька разів допис Альони і не знайшла.


1 2
321
shoni1970:
Сьогодні, 14:16

Цитата: ТимТимыч
Цитата: shoni1970

Це ті турки що нам міст будуватимуть? Страшнувато якось...

 

Де вам ті турки ввижаються? Пречитала кілька разів допис Альони і не знайшла.

Значить неуважно читали, там про двох турків з топором написано.


0 1
136
ТимТимыч:
Сьогодні, 14:40

Цитата: shoni1970
Цитата: ТимТимыч
Цитата: shoni1970

Це ті турки що нам міст будуватимуть? Страшнувато якось...

 

Де вам ті турки ввижаються? Пречитала кілька разів допис Альони і не знайшла.

Значить неуважно читали, там про двох турків з топором написано.

Яким боком турки до асфальту?

 


0 2

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