Штучні прикраси: чи варто кременчужанам нести на кладовище пластикові квіти

Зазвичай думки щодо того, які саме квіти нести на кладовище – штучні або живі – розходяться. Але варто пам’ятати, що під дією кліматичних факторів пластик здатен виділяти в атмосферу отруйні речовини.
Екологи нагадують і про те, що токсини виділяються при спаленні таких «прикрас», що відпрацювали свій термін. Ці викиди – пряма загроза здоров’ю, вони сприяють утворенню онкологічних захворювань.
Тож мешканцям Кременчука не рекомендують використовувати у поминальні дні продукцію з синтетичних полімерів (штучні квіти, вінки, кошики) на території цвинтарів громади.
Чудовою альтернативою стануть букети з живих квітів або навіть рослини у горщиках, які можна висадити біля могили рідної людини.