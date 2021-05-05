Кременчук, Споживач

Штучні прикраси: чи варто кременчужанам нести на кладовище пластикові квіти

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 390

Екологи наголошують, що пластик наносить навколишньому середовищу непоправну шкоду

 

Зазвичай думки щодо того, які саме квіти нести на кладовище – штучні або живі – розходяться. Але варто пам’ятати, що під дією кліматичних факторів пластик здатен виділяти в атмосферу отруйні речовини.


Екологи нагадують і про те, що токсини виділяються при спаленні таких «прикрас», що відпрацювали свій термін. Ці викиди – пряма загроза здоров’ю, вони сприяють утворенню онкологічних захворювань.


Тож мешканцям Кременчука не рекомендують використовувати у поминальні дні продукцію з синтетичних полімерів (штучні квіти, вінки, кошики) на території цвинтарів громади.


Чудовою альтернативою стануть букети з живих квітів або навіть рослини у горщиках, які можна висадити біля могили рідної людини.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: квіти кладовище
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