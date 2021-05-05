У Кременчуці біля готелю «Кремінь» розстріляли автівку

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 416 Коментарів: 1

Наприкінці минулого року біля готелю «Кремінь» пізно вночі між кременчужанами та таксистом виникла сварка, що переросла спочатку у бійку а потім і в стрілянину.



З матеріалів справи стало відомо, що п'ятеро кременчужан почали сваритися з водієм таксі ще при посадці, адже той відмовився везти всю компанію. У відповідь на відмову таксиста, один з чоловіків, що сидів на задньому сидінні авто обхопив водія рукою за шию та почав його душити. Ще один звинувачуваний бив таксиста кулаками по голові а потім, вийшовши з машини дістав з кишені пістолет та почав стріляти в бік автомобіля.



Згідно з матеріалами справи, зловмисник вистрілив в автівку щонайменше десять разів і втік з місця злочину.



Під час досудового розслідування звинувачуваний беззаперечно визнав себе винуватим. Суд спочатку призначив узгоджене сторонами покарання у виді позбавлення волі строком на три роки, а потім замінив його на умовне позбавлення волі з випробуванням та встановленням іспитового строку на один рік.