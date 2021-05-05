Кременчужанка «віддала» 100 тисяч гривень шахраєві з ОЛХ

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 2 240 Коментарів: 7

Шахраям з ОЛХ вдалося зняти з рахунку кременчужанки 100 тисяч гривень. Про це редакцію повідомила сама потерпіла, яка розповіла, як саме діяли зловмисники.





- Я замовила шезлонги і два матраси до них. Мала сплатити через ОЛХ доставку, але продавець зазначив, що габаритний товар вони так відправити не зможуть, тож я оплатила повну суму за реквізитами, наданими для розрахунку. Потім ми кілька разів спілкувалися телефоном з продавцем, адже «товар не відправляли через закриття складу». Кінець кінцем ми зійшлися на тому, що гроші мені повернуть, і продавець надіслав посилання, куди, «для ідентифікації даних» треба було ввести тризначний CVV-код з картки. Як результат, ані грошей за «покупку», ані грошей, що були на моїй картці тепер немає», - говорить кременчужанка та зазначає, що дивним є те, що чималеньку суму було знято з валютної картки, а не з тієї, якою вона розраховувалася.



За даним фактом потерпіла написала заяву до поліції.



Редакція ж «Телеграфа» радить таки дослухатися до порад самого ж сайту ОЛХ та не переходити за посиланнями, які надсилають псевдопродавці.



Як ще дурять кременчужан на ОЛХ та подібних сайтах.