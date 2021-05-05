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Кременчужанка «віддала» 100 тисяч гривень шахраєві з ОЛХ

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 2 240 Коментарів: 7

 
Потерпіла написала заяву до поліції

Шахраям з ОЛХ вдалося зняти з рахунку кременчужанки 100 тисяч гривень. Про це редакцію повідомила сама потерпіла, яка розповіла, як саме діяли зловмисники.


- Я замовила шезлонги і два матраси до них. Мала сплатити через ОЛХ доставку, але продавець зазначив, що габаритний товар вони так відправити не зможуть, тож я оплатила повну суму за реквізитами, наданими для розрахунку. Потім ми кілька разів спілкувалися телефоном з продавцем, адже «товар не відправляли через закриття складу». Кінець кінцем ми зійшлися на тому, що гроші мені повернуть, і продавець надіслав посилання, куди, «для ідентифікації даних» треба було ввести тризначний CVV-код з картки. Як результат, ані грошей за «покупку», ані грошей, що були на моїй картці тепер немає», - говорить кременчужанка та зазначає, що дивним є те, що чималеньку суму було знято з валютної картки, а не з тієї, якою вона розраховувалася.


За даним фактом потерпіла написала заяву до поліції.


Редакція ж «Телеграфа» радить таки дослухатися до порад самого ж сайту ОЛХ та не переходити за посиланнями, які надсилають псевдопродавці.


Як ще дурять кременчужан на ОЛХ та подібних сайтах.

7
Автор: Ірина Андрєєва
Теги: шахрайство
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Коментарі: 7

189
БРАТ:
Сьогодні, 15:33

Ну скільки ж можна:!
Коден тиждень подібні повідомлення!
невже тітонька, яка користується ОЛХ доставкою ніколи не читає місцеві ЗМІ, які трублять про цей вид шахрайства!!!
жахіття...


8 0
113
DarkFolko:
Сьогодні, 15:45

Таке відчуття що населення все тупішає і тупішає... Розвели як дитину малу


4 0
435
vortex:
Сьогодні, 16:10

Всі коментують щось на зразок "іж вітамінки для розуму", але не замислюються над тим чому шахраїв не ловлять. Це що перестало бути кримінальним злочином? Що взагалі робить поліція окрім "операції картопля"(погугліть, навіть десь у кварталі пародія була на цю ганебну історію).

 

Ніколи я не повірю що не можна знайти викрадені з картки гроші. Це ж не з гаманця витягнули на базарі... Все простежується.

 

Про CVV-код. Він не дає повного доступу до картки. По-перше, є ліміти для ризикованих операцій в інтернеті(якщо якийсь банк за власної ініціативи дозволив такі операції - має він відшкодовувати). Також є технологія 3-D Secure. Вона передбачає підтвердження платежу через банк-емітент(картки). Якщо якась платіжна система(або банк-екваєр) списують кошти з картки де немає технології 3-D Secure, то у разі шахрайтва(або, наприклад, використання викраденої картки) цей банк має компенсувати все. З ціє причини майже ніхто вже не примає онлайн-оплатуз карток без 3-D Secure.

 

Не вішайте макарони на вуха. Гроші крадуть не з картки. Гроші крадуть у банка і це проблеми банка пояснити куди ділись гроші. Питання має ставитись саме так а не щось типу "ви самі код сказали"


30 1
51
aleks:
Сьогодні, 17:24

Цитата: vortex
Якщо якась платіжна система(або банк-екваєр) списують кошти з картки де немає технології 3-D Secure, то у разі шахрайтва(або, наприклад, використання викраденої картки) цей банк має компенсувати все.

можно пример такого случая? 


2 1
435
vortex:
Сьогодні, 17:38

Цитата: aleks
можно пример такого случая? 

 

Из вики

 

Следует отметить, что проведение операции без дополнительного шага аутентификации (при наличии поддержки 3-D Secure) свидетельствует о том, что по такой операции возможен «Перенос ответственности» (Liability Shift), то есть банк-эмитент может оспорить операции и вернуть деньги держателю карты (при его своевременном обращении).

 

Перенесення відповідальності
У звичайних (не захищених 3-D Secure) транзакціях відповідальність за операції по вкрадених картках несе мерчант — торгово-сервісне підприємство, на сайті якого була проведена покупка товару / послуги з використання краденої карти за умови, що воно не підтримує цю технологію. У разі використання 3-D Secure відбувається «Перенесення відповідальності» (Liability Shift). Тобто, відповідальність переноситься на банк-емітент, що випустив карту або на самого клієнта.

0 1
477
1
Туся:
Сьогодні, 18:18

 як би ці гроші украли б у банка, чи у якійсь державній структурі, то швидко знайшли шахраїв! А, за людей поліціянти дуже не шевеляться.


8 0
435
vortex:
Сьогодні, 18:35

Цитата: Туся
як би ці гроші украли б у банка

 

Їх і так вкрали у банка(скоріш за все, хоч деталі тут не все пояснюють). А банк вдає з себе дурня і розповідає "ой у вас гроші з карти викрали".

 

Для тих хто в танку. Гроші не можуть бути "на картці". Гроші знаходяться в банку на рахунку. Картка це лише інструмент(один із інструментів) який дозволяє виконувати операціїї по рахунку(списання).

 

Теза "гроші з картки вкрали" така сама безглузда як сказати "гроші вкрали із ключа до сейфу"(який знаходиться в банку). Втрата картки(з CVV-кодом) або можливість десь піддивитись(наприклад у скпермаркеті при розрахунках) номер картки та код - цілком передбачуваний сценарій. Банк має дбати про безпеку грошей які знаходяться У НИХ на зберіганні. І якщо ВОНИ іх комусь окрім клієнта віддали то гроші вкрали у банка, а не в клієнта. Банк має всі можливостві для запобігання таким випадкам


10 0

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