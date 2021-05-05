Кременчужанин «штампував» підробні тести на COVID-19 для виїзду за кордон

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 1 017

Інформацію про свої послуги молодик розмістив більш ніж на 150 інтернет-ресурсах

Спритний 21-річний кременчужанин попався на підробці медичних довідок про негативний результат ПЛР та їх реалізації через Інтернет-месенджер. Про це повідомляє прес служба Національної поліції.



Як стало відомо виданню, молодик пропонував через різні Інтернет-канали оформити необхідну довідку без здачі аналізу за умовно невеликі гроші.









- Кременчуківець розмістив оголошення про можливість замовлення довідок про негативний результат тесту на COVID-19 на понад 150 Інтернет-ресурсах. На даний час слідчі встановлюють кількість осіб, які скористалися послугами фігуранта. Слідчі проводять розслідування за ст. 358 Кримінального кодексу України – підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, - говорить Іван Жук, начальник Кременчуцького райуправління поліції.