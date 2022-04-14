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Крейсер «Москва» затонув – росія втратила 16 крилатих ракет

Сьогодні, 11:39 Переглядів: 555

 

Сумарний залп крилатих ракет кораблів рф у Чорному морі зменшився від 72 до 56

У Чорному морі рф втратила 16 крилатих ракет, через те, що затонув російський крейсер «Москва»*, який підбили ракетами «Нептун» ЗСУ. Про те, що флагман флоту росії пішов у відомому напрямку, сповістив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович.

За інформацією головного редактора BlackSeaNews Андрія Клименка, на ракетному крейсері «Москва» було 16 крилатих ракет, а отже загалом сумарний залп крилатих ракет кораблів рф у Чорному морі зменшився від 72 до 56.

У Чорному морі перебувають такі ракетні кораблі росії з крилатими ракетами «Калібр»:

  • фрегат «Адмирал Эссен» (8 ракет),
  • фрегат «Адмирал Макаров» (8 ракет),
  • корвет «Вышний Волочёк» (8 ракет),
  • корвет «Ингушетия» (8 ракет),
  • корвет «Грайворон» (8 ракет),
  • підводний човен «Ростов-на-Дону» (4 ракети),
  • підводний човен «Старый Оскол» (4 ракети),
  • підводний човен «Великий Новгород» (4 ракети),
  • підводний човен «Колпино» (4 ракети).

Зауважмо, що ракетний крейсер «Москва» не має ракет «Калібр», на ньому крилаті ракети «Вулкан», призначення яких – великі надводні цілі.

Разом з тим, міністерство оборони рф стверджує, що у результаті пожежі на кораблі «Москва» здетонував боєзапас, про що свідчить інформація у російських ЗМІ.

*Ракетний крейсер «Москва» — корабель, який побудували на Миколаївському кораблебудівному заводі. Він вважається флагманом чорноморського флоту рф. Корабель був офіційно взятий на озброєння 30 січня 1983 року, а його основним озброєнням є 16 пускових установок надзвукових протикорабельних ракет П-1000 «Вулкан». Крім цього, на борту крейсера «Москва» встановлене протичовнове та мінно-торпедне озброєння, артилерія, комплекси ППО. Екіпаж ракетного корабля становить 510 осіб.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Associated Press

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Теги: війна корабель затонул ракети
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