Крейсер «Москва» затонув – росія втратила 16 крилатих ракет

У Чорному морі рф втратила 16 крилатих ракет, через те, що затонув російський крейсер «Москва»*, який підбили ракетами «Нептун» ЗСУ. Про те, що флагман флоту росії пішов у відомому напрямку, сповістив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович.
За інформацією головного редактора BlackSeaNews Андрія Клименка, на ракетному крейсері «Москва» було 16 крилатих ракет, а отже загалом сумарний залп крилатих ракет кораблів рф у Чорному морі зменшився від 72 до 56.
У Чорному морі перебувають такі ракетні кораблі росії з крилатими ракетами «Калібр»:
Зауважмо, що ракетний крейсер «Москва» не має ракет «Калібр», на ньому крилаті ракети «Вулкан», призначення яких – великі надводні цілі.
Разом з тим, міністерство оборони рф стверджує, що у результаті пожежі на кораблі «Москва» здетонував боєзапас, про що свідчить інформація у російських ЗМІ.
*Ракетний крейсер «Москва» — корабель, який побудували на Миколаївському кораблебудівному заводі. Він вважається флагманом чорноморського флоту рф. Корабель був офіційно взятий на озброєння 30 січня 1983 року, а його основним озброєнням є 16 пускових установок надзвукових протикорабельних ракет П-1000 «Вулкан». Крім цього, на борту крейсера «Москва» встановлене протичовнове та мінно-торпедне озброєння, артилерія, комплекси ППО. Екіпаж ракетного корабля становить 510 осіб.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер