Крейсер «Москва» затонув – росія втратила 16 крилатих ракет

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Сумарний залп крилатих ракет кораблів рф у Чорному морі зменшився від 72 до 56

У Чорному морі рф втратила 16 крилатих ракет, через те, що затонув російський крейсер «Москва»*, який підбили ракетами «Нептун» ЗСУ. Про те, що флагман флоту росії пішов у відомому напрямку, сповістив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович.

За інформацією головного редактора BlackSeaNews Андрія Клименка, на ракетному крейсері «Москва» було 16 крилатих ракет, а отже загалом сумарний залп крилатих ракет кораблів рф у Чорному морі зменшився від 72 до 56.

У Чорному морі перебувають такі ракетні кораблі росії з крилатими ракетами «Калібр»:



фрегат «Адмирал Эссен» (8 ракет),



фрегат «Адмирал Макаров» (8 ракет),



корвет «Вышний Волочёк» (8 ракет),



корвет «Ингушетия» (8 ракет),



корвет «Грайворон» (8 ракет),



підводний човен «Ростов-на-Дону» (4 ракети),



підводний човен «Старый Оскол» (4 ракети),



підводний човен «Великий Новгород» (4 ракети),



підводний човен «Колпино» (4 ракети).

Зауважмо, що ракетний крейсер «Москва» не має ракет «Калібр», на ньому крилаті ракети «Вулкан», призначення яких – великі надводні цілі.

Разом з тим, міністерство оборони рф стверджує, що у результаті пожежі на кораблі «Москва» здетонував боєзапас, про що свідчить інформація у російських ЗМІ.

*Ракетний крейсер «Москва» — корабель, який побудували на Миколаївському кораблебудівному заводі. Він вважається флагманом чорноморського флоту рф. Корабель був офіційно взятий на озброєння 30 січня 1983 року, а його основним озброєнням є 16 пускових установок надзвукових протикорабельних ракет П-1000 «Вулкан». Крім цього, на борту крейсера «Москва» встановлене протичовнове та мінно-торпедне озброєння, артилерія, комплекси ППО. Екіпаж ракетного корабля становить 510 осіб.