На Полтавщині завершили посів ранніх зернових культур

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 0

На Полтавщині завершили посів ранніх зернових культур, повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Як і планували, засіяли 100% від запланованих площ – майже 92 тисячі гектарів. Із них близько 4 тисячі гектарів ярої пшениці, понад 78 тисяч гектарів ярого ячменю, 7,5 тисячі гектарів гороху та 2 тисячі гектарів вівса. Також на завершальному етапі посів цукрових буряків – майже 90% від плану.

Наразі в області розпочали засів соняшнику й кукурудзи. Соняшнику вже посіяно 13% від запланованого, кукурудзи – 6,8%.