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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Українські морпіхи збили безпілотник «Орлан» і підстрелили орків, які за ним прийшли

Сьогодні, 12:23 Переглядів: 681

 

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив нові дані по загальних втратах російських окупантів за час вторгнення в Україну

Днями підрозділ 501-го окремого батальйону морської піхоти зміг «приземлити» російський безпілотник «Орлан-10» та ще підстрелив орків, які за ним прийшли.

За інформацією служби зв’язків з громадськістю Командування морської піхоти, під час бойового чергування наші хлопці помітили БПЛА. Морпіхи говорять, що йшов він доволі низько, як для такого типу безпілотників, в досяжності для стрілецької зброї. Можливо, закінчувалося паливо або він мав якісь інші проблеми, бо роблять російські «аналоговнєти» з «гівна і палок». Таке ось імпортозаміщення. Морпіхи «відпрацювали», після чого безпілотник впав за кілька кілометрів.

Туди одразу висунулася група, яка виявила російських окупантів. Ті, під прикриттям бронетранспортера, намагалися забрати свій безпілотник. Морпіхи не розгубилися, обійшли «евакуаторів» з флангів та дали бій. Як тільки особини в російській формі почули перші постріли, одразу ж накивали п'ятами, аж гай шумів. І це не дивлячись навіть на те, що їх прикриває БТР.

У результаті двох загарбників поранено, одного з них – важко. На жаль, їм вдалося втекти, але це поки що. А безпілотник вони все ж таки не забрали.

Зверніть увагу на «сучасний» російській паливний бак – звичайна баклажка. Мабуть, нанотехнології.

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив нові дані по загальних втратах російських окупантів за час вторгнення в Україну:

  • особового складу - близько 19900 осіб,
  • танків ‒ 753 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1968 од,
  • артилерійських систем – 366 од,
  • РСЗВ - 122 од,
  • засоби ППО - 64 од,
  • літаків – 160 од,
  • гелікоптерів – 144 од,
  • автомобільної техніки - 1437 од,
  • кораблі /катери - 7 од,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 134,
  • спеціальна техніка - 25,
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
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Автор: Катерина Турубара

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Теги: втрати війна російські окупанти безпілотник морська піхота
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