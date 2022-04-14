У Кременчуцькому районі ситуація спокійна, правопорушень, пов'язаних з пияцтвом, стало менше

Сьогодні, 12:52 Переглядів: 129

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік на ранковому брифінгу повідомив, що минула доба у районі пройшла без надзвичайних подій. Ворожих військ на кордонах Полтавської області немає, випадків мародерства не було, диверсійно-розвідувальних груп ворога не виявлено.

За словами Олега Лєдніка, за минулу добу у Кременчуцькому районі виявлено двох водіїв у нетверезому стані – обидва у Горішніх Плавнях. Патрульна поліція склала щодо них адмінпротоколи по ст.130 КУАП, а їх автівки поставила на штрафмайданчик. Варто нагадати, що в період воєнного стану автомобілі таких правопорушників можуть бути направлені на потреби ЗСУ.

Вчора у районі було 7 викликів патрульної поліції щодо припинення правопорушень, пов’язаних із перебуванням у стані алкогольного сп’яніння. А от випадків домашнього насильства напідпитку за минулу добу в Кременчуцькому районі взагалі не зафіксовано. Як і підпалів сухої рослинності. Хоча, в таку погоду її підпалити практично неможливо.

- Ми бачимо тенденцію щодо зменшення правопорушень, пов’язаних з пияцтвом. Тож, свідомість людей зростає і це добре, - зауважив Олег Лєднік.