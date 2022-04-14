Шойгу зліг з інфарктом, 20 генералів заарештовані, Сурков під домашнім арештом – путін шаленіє

Сьогодні, 13:20 Переглядів: 387

Міністр оборони рф Сергій Шойгу на тлі останніх подій потрапив до лікарні з інфарктом, а два десятки штабних генералів заарештувані.

Про це повідомив у Фейсбуці ексспіввласник ЮКОСу Леонід Нєвзлін, який зараз проживає в Ізраїлі, і заочно засуджений до довічного терміну в РФ. Він зберіг зв'язки з діловими та політичними колами в Москві та повідомив цікаві чутки з кремля. За його інформацією міністр оборони росії Шойгу знаходиться в лікарні з інфарктом.

- Новини від моїх джерел з Москви: Шойгу вибув із гри, можливо він стане інвалідом, якщо виживе. У нього раптом стався великий інфаркт, він у реанімації, підключений до приладів. Ходять чутки, що інфаркт міг виникнути не з природних причин. Заарештовано 20 генералів МО. Усі штабні. Тут все зрозуміло – тотальне розкрадання коштів на підготовку українського керівництва та населення до урочистої зустрічі армії визволителів із Росії. З 2014 року вкрадено близько 10 млрд доларів, виділених путіним на підготовку бліцкригу. Із смішного. На Аркадія Дворковича готується кримінальна справа – від нього чекають показів на його колег та друзів. Джерела у фсб говорять про те, що якщо він не піде на співпрацю за слідством – його переведуть до СІЗО «Матросская Тишина» або Лефортово. Сурков (колишній радник президента рф, куратор «ЛДНР» - ред.) під домашнім арештом. Він підозрюється у крадіжці грошей, виділених на підготовку до війни. Це таж справа, по якій заарештовано 20 генералів, - повідомляє Нєвзлін.

Коментарі до його допису у соцмережі, а їх більше двох сотень, усі як один дуже радісні з висловленням вдячності автору за таку приємну новину.

Із побажань коментаторів: путлеру не зупинятись на 20 і продовжувати тренд та оголосити збір коштів для встановлення памятника «російській корупції», яка допомагає нам у перемозі над ворогом. Дехто висловлює сподівання, що Шойгу давно у холодильнику і лише чекає свого часу, як «жирік», а інші порівнюють російське керівництво із щурами, які почали жерти один одного.