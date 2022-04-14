Шойгу зліг з інфарктом, 20 генералів заарештовані, Сурков під домашнім арештом – путін шаленіє

В росії почалися репресії щодо вищого керівництва через розкрадання грошей виділених на підготовку України до російського бліцкригу
Міністр оборони рф Сергій Шойгу на тлі останніх подій потрапив до лікарні з інфарктом, а два десятки штабних генералів заарештувані.
Про це повідомив у Фейсбуці ексспіввласник ЮКОСу Леонід Нєвзлін, який зараз проживає в Ізраїлі, і заочно засуджений до довічного терміну в РФ. Він зберіг зв'язки з діловими та політичними колами в Москві та повідомив цікаві чутки з кремля. За його інформацією міністр оборони росії Шойгу знаходиться в лікарні з інфарктом.
- Новини від моїх джерел з Москви:
Коментарі до його допису у соцмережі, а їх більше двох сотень, усі як один дуже радісні з висловленням вдячності автору за таку приємну новину.
Із побажань коментаторів: путлеру не зупинятись на 20 і продовжувати тренд та оголосити збір коштів для встановлення памятника «російській корупції», яка допомагає нам у перемозі над ворогом. Дехто висловлює сподівання, що Шойгу давно у холодильнику і лише чекає свого часу, як «жирік», а інші порівнюють російське керівництво із щурами, які почали жерти один одного.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер