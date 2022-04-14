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Кременчук, Путін проти українського народу

росія планувала захопити Україну під виглядом стратегічних військових навчань

Сьогодні, 13:49 Переглядів: 555

 

Про це повідомляє ГУР Міноборони

Здобуті воєнною розвідкою України документи свідчать про наміри окупантів захопити столицю України. Зокрема, угруповання російських військ «Центр», яке діяло на чернігівському та сумському напрямках, отримало завдання захопити лівобережну частину Києва. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Фейсбуці.

За інформацією розвідників, саме про таке завдання йдеться у бойовому розпорядженні командиру 96 окремої розвідувальної бригади, яке він отримав зі штабу 1 танкової армії західного військового округу.

В документі визначені етапи проведення наступу та завдання для особового складу бригади.

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Аналіз бойових документів противника розкриває його реальні плани щодо захоплення столиці України. Заяви російських політиків та пропагандистів про нібито наміри лише затримати українські підрозділи навколо столиці та добровільний відхід від Києва є черговою брехнею та наміром прикрити поразку окупаційних військ.

- росія планувала захоплення України під виглядом стратегічних військових навчань

Здобуті воєнною розвідкою України документи свідчать про наміри окупантів захопити столицю України. Зокрема угруповання російських військ “Центр”, яке діяло на чернігівському та сумському напрямках, отримало завдання захопити лівобережну частину Києва.

Про це йдеться у бойовому розпорядженні командиру 96 окремої розвідувальної бригади, яке він отримав зі штабу 1 танкової армії західного військового округу.

В документі визначені етапи проведення наступу та завдання для особового складу бригади, - йдеться у повідомленні ГУР Міноборони.

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Автор: Віктор Крук

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Теги: війна російські окупанти навчання Міноборони розвідка
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