Українські розвідники звільнили з полону пілотів, яких місяць утримували в російській в’язниці

Сьогодні, 14:19 Переглядів: 481

Зусиллями Головного управління розвідки Міністерства оборони України було звільнено двох українських пілотів, які знаходилися в російському полоні: Івана Пепеляшка та Олексія Чижа. Вони потрапили в полон 8 березня в районі села Нова Басань в Чернігівській області.

Їм кілька разів змінювали місце утримання, а зрештою доправили в СІЗО міста Курськ в росії. Там вони знаходились в камері разом із ще вісьмома українськими офіцерами. Іван Пепеляшко розповіі, що попри серйозні поранення більшість українців в СІЗО не отримують навіть елементарної медичної допомоги. У них почали гноїтися рани, але росіяни не давали навіть бинтів із зеленкою. Проте, постійно проводили виснажливі допити.

Олексій Чиж згадує, що кожен допит традиційно починався з путінської пропаганди про те, що Україну придумав Ленін. Полонених примушували записувати пропагандистські відео, а якщо вони відмовлялись, то погрожували припинити надавати будь-яку допомогу пораненим товаришам та відрізати запалені частини тіла шматочками. До того, погрожували сім’ям полонених.

Під час допитів російські офіцери визнавали, що їхній «бліц-криг» в Україні провалився і поставлених цілей їхній армії досягнути не вдалось.

- Вони справді зазомбовані! Питають, чи багато в Україні «нациків». Повторюють, що хочуть звільнити Україну від нацистів. Що ми скоро знову будемо жити в одній країні, а Галичину забере Польща. Просто йо@нуті якісь..., - згадує Іван Пепеляшко про свої допити.

Одразу після повернення з полону пілотів зустрів начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов. Зараз Іван Пепеляшко та Олексій Чиж перебувають у безпеці. Вони у шпиталі та отримують всю необхідну медичну допомогу.

- Україна продовжує боротися за всіх своїх полонених. Ми зробимо все, щоб повернути додому кожного з них, - зазначає ГУР Міноборони.

Про те, яким чином українським розвідником вдалося витягнути наших пілотів з російського полону у повідомленні ГУР МО не повідомляється.