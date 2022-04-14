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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Українські розвідники звільнили з полону пілотів, яких місяць утримували в російській в’язниці

Сьогодні, 14:19 Переглядів: 481

 

Про це повідомляє ГУР Міноборони

Зусиллями Головного управління розвідки Міністерства оборони України було звільнено двох українських пілотів, які знаходилися в російському полоні: Івана Пепеляшка та Олексія Чижа. Вони потрапили в полон 8 березня в районі села Нова Басань в Чернігівській області.

Їм кілька разів змінювали місце утримання, а зрештою доправили в СІЗО міста Курськ в росії. Там вони знаходились в камері разом із ще вісьмома українськими офіцерами. Іван Пепеляшко розповіі, що попри серйозні поранення більшість українців в СІЗО не отримують навіть елементарної медичної допомоги. У них почали гноїтися рани, але росіяни не давали навіть бинтів із зеленкою. Проте, постійно проводили виснажливі допити.

Олексій Чиж згадує, що кожен допит традиційно починався з путінської пропаганди про те, що Україну придумав Ленін. Полонених примушували записувати пропагандистські відео, а якщо вони відмовлялись, то погрожували припинити надавати будь-яку допомогу пораненим товаришам та відрізати запалені частини тіла шматочками. До того, погрожували сім’ям полонених.

Під час допитів російські офіцери визнавали, що їхній «бліц-криг» в Україні провалився і поставлених цілей їхній армії досягнути не вдалось.

- Вони справді зазомбовані! Питають, чи багато в Україні «нациків». Повторюють, що хочуть звільнити Україну від нацистів. Що ми скоро знову будемо жити в одній країні, а Галичину забере Польща. Просто йо@нуті якісь..., - згадує Іван Пепеляшко про свої допити.

Одразу після повернення з полону пілотів зустрів начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов. Зараз Іван Пепеляшко та Олексій Чиж перебувають у безпеці. Вони у шпиталі та отримують всю необхідну медичну допомогу.

- Україна продовжує боротися за всіх своїх полонених. Ми зробимо все, щоб повернути додому кожного з них, - зазначає ГУР Міноборони.

Про те, яким чином українським розвідником вдалося витягнути наших пілотів з російського полону у повідомленні ГУР МО не повідомляється.

- Українські пілоти Чиж та Пепеляшко повернулись додому - ГУР МО

Зусиллями ГУР МО звільнено двох українських пілотів, які знаходилися в полоні російських окупантів. Іван Пепеляшко та Олексій Чиж потрапили в полон 8 березня в районі села Нова Басань (Чернігівська область).

Для наших пілотів кілька разів змінювали місце утримання, зрештою їх доправили в СІЗО міста Курськ, де вони знаходились в камері ще з вісьмома українськими офіцерами. Іван Пепеляшко розповідає, що попри серйозні поранення в СІЗО більшість українців не отримують елементарної медичної допомоги: «Хлопці тримаються але у більшості рани почали гноїтися. Просили росіян дати хоча б бинти і зеленку, подбати про найтяжчих. Але марно».

Разом з тим, постійно продовжувались виснажливі допити. Олексій Чиж згадує, що кожен допит традиційно починався з путінської пропаганди щодо того, що Україну придумав Ленін: «Примушували записувати пропагандистські відео. Якщо відмовлялись, погрожували що перестануть перев’язувати рани товаришам. Казали, що будуть відрізати запалені частини відрізатимуть по шматочку. Згадували про наші сім’ї та про небезпеку, яка їм загрожує».

Російські офіцери навіть під час допитів визнавали, що їхній «бліц-криг» провалився і поставлених цілей досягнути не вдалось. «Вони справді зазомбовані! Питають, чи багато в Україні «нациків», каже Іван Пепеляшко: «Повторюють, що хочуть звільнити Україну від нацистів. Що ми скоро знову будемо жити в одній країні, а Галичину забере Польща. Просто йо@нуті якісь...»

Одразу після повернення з полону пілотів зустрів начальник ГУР МО Кирило Буданов. Зараз Іван Пепеляшко та Олексій Чиж перебувають у безпеці. Вони у шпиталі та отримують всю необхідну медичну допомогу.

Україна продовжує боротися за всіх своїх полонених. Ми зробимо все, щоб повернути додому кожного з них, - йдеться у повідомленні ГУР Міноборони.

 

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Автор: Віктор Крук

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Теги: війна російські окупанти полон розвідка Міноборони
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