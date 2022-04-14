Вдалося! Усіх тварин з харківського екопарку Фельдмана вивезли в безпечне місце

Усі тварини з харківського екопарку Фельдмана, який з 24 лютого перебуває під постійними обстрілами російських окупантів, вивезені в безпечне місце. Про це повідомив у своєму фейсбуці заступник мера Дніпра Михайло Лисенко, який допомагав з евакуацією тварин з Харкова.
Разом з тим, на офіційному каналі про ситуацію у нашій країні Ukraine NOW йшлося про те, що в екопарку лишилося ще кілька кіз, але їх вже також забирають.
Нагадаємо, нардеп Олександр Фельдман збирався приспати мешканців екопарку, бо не знав, як їх евакуювати. Проте десятки українських активістів відгукнулися і врятували тварин. Разом ми непереможні!
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер