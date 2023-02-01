Розповсюджував наркотики: у Полтаві затримали «закладника»

Сьогодні, 15:40 Переглядів: 65

Поліція знайшла згортки та направила на експертизу

У Полтаві затримали чоловіка, якого підозрюють у розповсюдженні наркотиків. Про це повідомили в поліції Полтавщини.

31 січня в обласному центрі під час патрулювання поліція помітила чоловіка, який робив «закладки». У тих місцях одразу знайшли понад 30 згортків. Правоохоронці підозрюють, що це були наркотики.

Особу «закладника» встановили — це 19-річний мешканець Полтави. Згортки направили на експертизу.

Підозрюваного затримали та відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу

У разі визнання вини судом молодому чоловіку загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, аналогічний випадок у Полтаві стався 12 січня. Під час патрулювання дільничні офіцери затримали «закладника» у парку «Скорботної матері».