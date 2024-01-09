Ветеран російсько-української війни з Києва передав на поповнення «кременчуцької флотилії» свій катер

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 205

Нещодавно кременчуцька «мініфлотилія» поповнилась великим плавзасобом — катером «Амур». Його для українських військових, що тримають оборону на лівому березі Дніпра, передав киянин Андрій Чміленко.

Як з’ясувалося, він випадково з інтернету дізнався про ініціативу керівника «Видавничого дому «Приватна газета» та «Кременчуцького Телеграфа» Сергія Кулясова щодо збору коштів на придбання моторних човнів для захисників України, та одразу запропонував безоплатно забрати його катер «Амур».

З шістьох плавзасобів, що станом на сьогодні передали для військових їх власники, поки це найбільший за розмірами. Він спроможний перевозити набагато більше бійців, зброї та боєприпасів, ніж звичайний човен.

За словами Сергій Кулясова, 5 січня катер «Амур» забрали з Києва й наразі він знаходиться на технічному обслуговуванні у майстрів з Горішніх Плавнів, які також долучилися до допомоги військовим.

— Катер перевезла вантажівка підрозділу одного з ГЗК, який я назвати не можу. Це підприємство вже не вперше безоплатно допомагає нам з перевезенням вантажів для захисників України, — пояснив Сергій Кулясов.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» зв’язався з власником човна Андрієм Чміленком та поцікавився мотивами вчинку.

— Я радий допомогти захисникам України. Катер зараз більше потрібен нашим бійцям, які ведуть бої на берегах Дніпра. Як тільки дізнався про те, що шукають для них плавзасоби — одразу зателефонував організатору. Сподіваюся, що катер добре послужить нашим військовим, — пояснив киянин.

Він розповів, що є ветераном російсько-української війни. У 2015-му році добровільно пішов на військову службу під час проведення «четвертої хвилі» часткової мобілізації. Воювати довелося на Донеччині. А після демобілізації допомагав побратимам як волонтер та капелан Християнської Служби Порятунку.

У перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, Андрій Чміленко знову ж добровільно прийшов до військкомату, щоб стати на захист України. Воював у складі мотопіхотного батальйону 30-ї окремої механізованої бригади на Луганщині (Попасна, Світлодарська дуга), звільняв Харківщину. Доводилося вивозити поранених побратимів з переднього краю. Наприкінці 2022 року був демобілізований за сімейними обставинами. Продовжує допомагати побратимам.

Має трьох дітей, яких виховує патріотами України, та для яких цей вчинок стане гарним прикладом.

Єдиним його проханням під час передачі катера було залишити його назву — «Чміль», що є скороченим варіантом його прізвища та фронтовим позивним. Та, за можливості, надіслати фото бойового застосування катера, щоб показати його дітям.

Нагадаємо, ініціатива щодо збору коштів на один човен, з якою Сергій Кулясов виступив 18 грудня, швидко переросла до можливостей створити цілу Кременчуцьку мініфлотилію. Адже на цей заклик відгукнулися не тільки кременчужани.

Перші 3 човни з Кременчука вже допомагають українським військовим у виконанні бойових завдань на берегах Дніпра. Інші поки приводять до ладу волонтери у Горішніх Плавнях. Збір коштів на човни та їх ремонт продовжується. Є також можливість передати свій човен безоплатно і таким чином зробити свій внесок у перемогу над ворогом.

Кременчуцька мініфлотилія має збільшитися ще!

Перерахувати кошти на човни можна на волонтерську картку — 4627055110342143 (ПриватБанк, Сергій Кулясов)

А запропонувати продаж чи подарувати свій човен можна за телефоном (Viber, WhatsAp) — 098 7777 300

Разом до Перемоги!