У Полтаві під час сварки чоловік вдарив ножем знайомого

У суботу, 6 січня, у Полтаві, близько 5.00, 40-річний чоловік порізав свого знайомого — 45-річного мешканця Шевченківського району. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
Попередньо відомо, що під час спільного відпочинку чоловіки посварилися, тоді один вдарив іншого ножем.
Нападника затримали. Йому вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід — тримання під вартою.
За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що 7 січня, близько 12.00, у Лубнах Полтавської області 40-річний чоловік вбив жінку та намагався вбити її 14-річного сина та 37-річного співмешканця.
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