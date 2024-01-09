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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві під час сварки чоловік вдарив ножем знайомого

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 100

 
Чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі

У суботу, 6 січня, у Полтаві, близько 5.00, 40-річний чоловік порізав свого знайомого — 45-річного мешканця Шевченківського району. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Попередньо відомо, що під час спільного відпочинку чоловіки посварилися, тоді один вдарив іншого ножем.

Нападника затримали. Йому вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід — тримання під вартою.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 7 січня, близько 12.00, у Лубнах Полтавської області 40-річний чоловік вбив жінку та намагався вбити її 14-річного сина та 37-річного співмешканця.

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Автор: Дарія Згура
Теги: сварка різанина Полтава
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