У Кременчуці Land Cruiser наїхав на пішохода

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Вчора, 8 січня, близько 5.45, у Кременчуці, на вулиці Республіканській сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, 68-річний водій автомобіля Toyota Land Cruiser наїхав на 29-річного пішохода.

Внаслідок ДТП пішохід отримав травми, його госпіталізували.

За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за ч.1 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 6 січня на Кременчуччині зіткнулися легковик та вантажівка. в ДТП постраждали пасажири легковика.