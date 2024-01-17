На Кременчуччині згорів гараж та легковик Honda

Вчора, 16 січня, о 10.50, на вулиці Набережній, у селі Радочини Кременчуцького району загорівся легковий автомобіль Honda. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Пожежу загасили о 12.08. В наслідок пожежі вогонь знищив легковий автомобіль, дерев’яний гараж, паркан та речі, які були у будівлі.
До гасіння пожежі залучилися 2 надзвичайники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини та 1 пожежний автомобіль.
Ймовірною причиною пожежі може бути несправність електричної системи автомобіля.
Нагадаємо, що 14 січня, у Піщаному також згорів гараж та легковик, який був у ньому.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.