На Кременчуччині згорів гараж та легковик Honda

Сьогодні, 09:18 Переглядів: 379

Також згорів паркан та речі, які були у будівлі

Вчора, 16 січня, о 10.50, на вулиці Набережній, у селі Радочини Кременчуцького району загорівся легковий автомобіль Honda. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежу загасили о 12.08. В наслідок пожежі вогонь знищив легковий автомобіль, дерев’яний гараж, паркан та речі, які були у будівлі.

До гасіння пожежі залучилися 2 надзвичайники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини та 1 пожежний автомобіль.

Ймовірною причиною пожежі може бути несправність електричної системи автомобіля.

Нагадаємо, що 14 січня, у Піщаному також згорів гараж та легковик, який був у ньому.