«Нехай спочатку піднімуть зарплати», — кременчужани про відключення комунальних послуг через борги

Кабмін скасував мораторій на відключення споживачів, який діяв від березня 2022 року. «Кременчуцький ТелеграфЪ» запитав містян про те, як вони до цього ставляться — думки розділились
Відтепер несвоєчасно оплачені рахунки стануть підставою для нарахування пені, а заборгованість зможуть стягувати у судовому порядку, йдеться у постанові Кабміну. Також зазначається, що кількість боржників від початку війни значно зросла. Голова правління «Укренерго» на засіданні Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Володимир Кудрицький заявив, що «споживачі заборгували компанії понад 30 млрд грн».
Інформацію про відключення побутових боржників ми намагалися дізнатися у Кременчуцькому центрі обслуговування споживачів «Полтаваенергозбут», втім, в організації готові відповідати на питання журналістів тільки через запит. Натомість закликають сплатити борги на сайті «Полтаваобленерго». У повідомленні йдеться:
У мерії кажуть, за час повномасштабної війни рівень платежів за послуги ЖКГ у місті знизився, тож «по тарифам треба платити», зазначив Віталій Малецький.
«Кременчуцький ТелеграфЪ» запитав у містян, чи своєчасна дія Кабміну на їх думку. Відповіді кременчужан розділилися: одні вважають, що платити треба вчасно, адже держава у складній економічній ситуації, інші ж переконані у протилежному.
Є у постанові Кабінету міністрів і винятки, мораторій продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії. Також, скасування мораторію не стосуватиметься майна, пошкодженого внаслідок бойових дій.
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