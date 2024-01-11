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Топ новина, Кременчук, Споживач, Відео, Опитування

«Нехай спочатку піднімуть зарплати», — кременчужани про відключення комунальних послуг через борги

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 392 Коментарів: 1

 

Кабмін скасував мораторій на відключення споживачів, який діяв від березня 2022 року. «Кременчуцький ТелеграфЪ» запитав містян про те, як вони до цього ставляться — думки розділились

Відтепер несвоєчасно оплачені рахунки стануть підставою для нарахування пені, а заборгованість зможуть стягувати у судовому порядку, йдеться у постанові Кабміну. Також зазначається, що кількість боржників від початку війни значно зросла. Голова правління «Укренерго» на засіданні Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Володимир Кудрицький заявив, що «споживачі заборгували компанії понад 30 млрд грн».

Інформацію про відключення побутових боржників ми намагалися дізнатися у Кременчуцькому центрі обслуговування споживачів «Полтаваенергозбут», втім, в організації готові відповідати на питання журналістів тільки через запит. Натомість закликають сплатити борги на сайті «Полтаваобленерго». У повідомленні йдеться:

«Відтепер постачальник електроенергії (для нашого регіону — ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ») буде ініціювати відключення побутових боржників від електроенергії. Щоб не допустити відключення, побутовому споживачу потрібно звернутися до ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» і з’ясувати, чи є у нього борг. У разі його наявності, сплатити у найкоротші терміни. При своєчасному погашенні боргу, споживачу не доведеться сплачувати за відключення та повторне підключення до електромереж».

У мерії кажуть, за час повномасштабної війни рівень платежів за послуги ЖКГ у місті знизився, тож «по тарифам треба платити», зазначив Віталій Малецький.

 

— Частина людей виїхала, частина вимушена була витрачати кошти на харчі, на ще якісь речі, й менше — на послуги ЖКГ. З початку війни ми не подавали ні позовів до суду, ні виконавчих проваджень не було. Все це було зупинено, розуміли, що людям важко, і борги на підприємствах зросли. Поки у нас був військовий ПДФО у громаді, ми підтримували й водоканал, і теплоенерго, надаючи їм фінансову підтримку на зарплати. Нажаль, зараз цих ресурсів немає і підприємства оплачують зарплати виключно з коштів тарифів, які не піднімалися з початку війни. Але по тарифам треба платити, — говорить мер міста.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» запитав у містян, чи своєчасна дія Кабміну на їх думку. Відповіді кременчужан розділилися: одні вважають, що платити треба вчасно, адже держава у складній економічній ситуації, інші ж переконані у протилежному.

 

— Нехай спочатку піднімуть зарплати, рівень життя, щоб став краще. Платимо вчасно тільки тому, що винаймаємо квартиру, а якби була своя, то вже б розставляли пріорітети може й інакше. Бо коли стоїть питання, купити продукти чи заплатити за комуналку, то, мабуть, краще харчі купити, — каже містянин.

Є у постанові Кабінету міністрів і винятки, мораторій продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії. Також, скасування мораторію не стосуватиметься майна, пошкодженого внаслідок бойових дій.

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Автор: Роксолана Жукова Джерело фото: konkurent.ua Відео: Артем Коваленко
Теги: Кременчук тарифи ЖКХ відключення
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Коментарі: 1

4 327
1
zzzzzz:
Сьогодні, 22:40

А борги по зарплаті коли в місті погасять? Наприклад медицина.


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