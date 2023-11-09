Кременчуцька лікарня планового лікування має отримати нові меблі на майже 900 тисяч гривень

Зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділять 893 685 грн для лікарні планового лікування на дооснащення та оновлення медичних меблів і меблів для персоналу й пацієнтів хірургічного відділення з травматологічними та гінекологічними ліжками.
Відповідне рішення ухвалив виконком Кременчуцької міської ради на засіданні 9 листопада.
Тепер за це мають проголосувати депутати Кременчуцької міської ради під час п’ятого пленарного засідання позачергової XXII сесії 10 листопада.
Раніше ми писали, що завідувач відділення психіатричної допомоги та лікування залежностей у лікарні планового лікування розповів, як у Кременчуці лікують хворих із залежностями та психічними розладами.
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