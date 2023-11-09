Кременчуцька лікарня планового лікування має отримати нові меблі на майже 900 тисяч гривень

Сьогодні, 20:03 Переглядів: 151

Зазначається, що їх закуплять для хірургічного відділення

Зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділять 893 685 грн для лікарні планового лікування на дооснащення та оновлення медичних меблів і меблів для персоналу й пацієнтів хірургічного відділення з травматологічними та гінекологічними ліжками.

Відповідне рішення ухвалив виконком Кременчуцької міської ради на засіданні 9 листопада.

Тепер за це мають проголосувати депутати Кременчуцької міської ради під час п’ятого пленарного засідання позачергової XXII сесії 10 листопада.

Раніше ми писали, що завідувач відділення психіатричної допомоги та лікування залежностей у лікарні планового лікування розповів, як у Кременчуці лікують хворих із залежностями та психічними розладами.

Читайте також:



