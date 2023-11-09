У Культурному центрі Горішніх Плавнів відбувся захід до Дня української мови та писемності

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Під час заходу діти мали змогу ознайомитися з друкованими матеріалами про розвиток української мови та дізналися про історію свята

27 жовтня, в День української мови та писемності, в Культурному центрі міської бібліотеки учні 6-В класу Загальноосвітньої школи № 3 імені В. О. Нижниченка взяли участь у мово-патріотичному калейдоскопі «В джерелах слова — душа криниця». Захід для школярів провела бібліотекарка Лідія Ніколаєва. Вона розповіла школярам, що День української мови та писемності був започаткований 6 листопада 1997 року і до 2023 року його відзначали 9 листопада — у день вшанування пам’яті преподобного Нестора Літописця за юліанським календарем.

Цьогоріч через впровадження святкування більшості церковних свят, у тому числі тих, що мають значення державних, за новоюліанським календарем День української писемності вперше відзначали 27 жовтня.

Під час заходу діти мали змогу ознайомитися з друкованими матеріалами про розвиток української мови, дізналися про історію свята, познайомилися з постаттю Нестора-літописця, звернули увагу на особливості української мови, навчились цінувати милозвучність нашої мови. Захід продовжився мовною ігротекою та вікториною, йдеться в матеріалі газети «Хроніки тижня».

Під час заходу діти називали «складові коду української нації»: вони зазначали, що, крім визначених Конституцією загальнонаціональних символів України — прапора, герба та гімну, «код нації формують мова, історія, традиція, поезія, музика, архітектурні та художні пам’ятки, визначні місця та постаті».

— Свято нагадує нам про давність української мови, про історію її абетки, розповідає про розвиток української писемності, та й загалом популяризує українську мову в Україні та за кордоном, — наголосила Лідія Ніколаєва.

Захід продовжився переглядом відеофільму про рідну мову. У ньому зазначалося, що, згідно з даними Національної академії наук України, сучасна українська мова — це чверть мільйона слів. А перші слова — «мед» і «страва», які записав візантійський історик Пріск Панкійський у 448 році нашої ери, коли перебував на території сучасної України в таборі володаря гунів Аттіли, який завдав поразки Римській імперії.

Увага також акцентувалася на синонімічному багатстві української мови. Наприклад, до слова «горизонт», «бити» можна дібрати по 45 синонімів, «говорити» — 50 синонімів. Найбільш вживана літера абетки — «П». Із неї починається найбільша кількість слів. Найменш уживана — «Ф». Одна з особливостей української мови — велика кількість зменшувальних форм. Навіть слово «ворог» має зменшувально-пестливу форму: «…згинуть наші вороженьки, як роса на сонці».

Зазначалося також, що в українській мові зберігся кличний відмінок. Він є й у грецькій та латинській мовах. Найдовше слово української мови складається з 30 літер. І це назва хімікату, що використовується для боротьби зі шкідниками — «дихлордифенілтрихлорметилметан». Дехто з дітей спробував його вимовити: вдалося тільки одному школяру.

Також учні дізналися, що за межами Європи українська мова має напівофіційний статус в окрузі Кук штату Іллінойс, США. До складу округу входить місто Чикаго разом із передмістями. В окрузі проживає близько 5,5 млн українців. За лексичним запасом найближчими до української мови є білоруська (84%), польська (70%) та сербська (68%). В українській мові є паліндроми — так звані «дзеркальні» фрази або слова: їх можна читати як зліва направо, так і справа наліво — «я несу гусеня», «ротор» тощо.

Шестикласники стали активними учасниками вікторини «Мова — духовне багатство народу». Учні дізналися про те, що українська мова належить до слов’янської групи індоєвропейської мовної сім’ї. Вона є однією з найбільш вокальних і милозвучних у світі та однією з найдавніших на нашому континенті й має чимало говірок. Також діти називали імена відомих поетів і письменників України — володарів у царстві слова, зокрема, Тараса Шевченка, Ліну Костенко, Василя Стуса, Івана Котляревського, Григорія Сковороду.

— Мова є найважливішим, найбагатшим і найміцнішим зв’язком поколінь, її треба вивчати, берегти і розвивати. Адже без мови — немає народу, — підсумувала Лідія Ніколаєва. — Ми маємо надію, що школярам гостини до бібліотеки сподобалися. Адже хлопці й дівчата отримали чудову нагоду перевірити свої знання з української мови та дізнатися чимало нового.

Цей захід був одним з багатьох, які організовуються с в Горішніх Плавнях на базі Культурного центру Міської бібліотеки, яка нещодавно відзначила своє 55-річчя, адже для цього є всі умови: виконаний ремонт, є в наявності сучасні та ергономічні меблі, простір може легко трансформуватися для заходів будь-якого формату. Бібліотека радо приймає учасників клубів за інтересами: «Оберіг» (спільно з громадською організацією «Стимул» для людей з особливими потребами), клуби «Орхідея», «Пісенний калейдоскоп», «Рукодільниці», клуб орігамі «Мрія», літературна студія «Слово», «Фото-кухня», клуб любителів «Фотосушка» та клуб любителів настільних ігор «Develop with joy».

До розвитку Культурного центру Міської бібліотеки долучаються представники відповідального бізнесу та благодійники, якими для громади Горішніх Плавнів є гірничодобувні підприємства компанії Феррекспо і Благодійний фонд Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, засновниками якого є підприємець, інвестор і меценат Костянтин Жеваго та голова правління ПРАТ «Полтавський ГЗК» Віктор Лотоус.

Завдяки їх спільному рішенню в бібліотеці цього року було реконструйовано відділення дитячої літератури, яке стало улюбленим місцем відвідування дітей та їхніх батьків.