Президент України підписав закон про продовження воєнного стану та загальної мобілізації

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Воєнний стан та загальна мобілізація продовжені до 14 лютого 2024 року

Сьогодні, 9 листопада, Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 діб — до 14 лютого 2024 року.

Інформація про це з’явилася на сайті Верховної Ради у картках законопроєктів № 10211 та № 10212.

Нагадаємо, що учора, 8 листопада, Верховна Рада удев’яте проголосувала за продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на чергові 90 днів. Внесені президентом законопроєкти № 10211 та № 10212 підтримали 329 і 322 парламентарів відповідно.