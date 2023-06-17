На ремонт пральні Кременчуцької міської лікарні планового лікування виділили 198 тисяч гривень

Депутати Кременчуцької міської ради на позачерговій ХХ сесії, яка відбулася 16 червня, затвердили рішення виконавчого комітету щодо виділення коштів на оплату послуг з поточного ремонту пральні КНМП «Кременчуцька міська лікарня планового лікування».
Кошти у сумі 198 тисяч грн виділяють Департаменту охорони здоров’я зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади для подальшого перерахування лікарні.
Рішення щодо фінансування ремонту пральні ухвалили за зверненням Департаменту охорони здоров’я Кременчуцької міської ради.
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