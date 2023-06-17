Поліція Полтави завершила досудове розслідування стосовно 26-річного харків'янина-наркозбувача

Слідчим підрозділом Полтавського районного управління поліції завершено досудове розслідування відносно чоловіка, який збував наркотичні засоби на території м. Полтава та області. Про це повідомили у Полтавському районному управлінні поліції.
У квітні 2023 року працівники Полтавського райуправління поліції затримали 26-річного харків’янина при черговій спробі збуту наркотичних речовин у Полтаві. Чоловікові повідомили про підозру та обрали запобіжний захід — тримання під вартою.
Під час проведення досудового розслідування слідчі за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури встановили 6 епізодів вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень.
У разі визнання вини судом чоловікові може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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