Поліція Полтави завершила досудове розслідування стосовно 26-річного харків'янина-наркозбувача

Сьогодні, 16:46 Переглядів: 76

Обвинувальний акт вже скерували до суду

Слідчим підрозділом Полтавського районного управління поліції завершено досудове розслідування відносно чоловіка, який збував наркотичні засоби на території м. Полтава та області. Про це повідомили у Полтавському районному управлінні поліції.

У квітні 2023 року працівники Полтавського райуправління поліції затримали 26-річного харків’янина при черговій спробі збуту наркотичних речовин у Полтаві. Чоловікові повідомили про підозру та обрали запобіжний захід — тримання під вартою.

Під час проведення досудового розслідування слідчі за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури встановили 6 епізодів вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень.

— Під час проведення санкціонованих судом обшуків у фігуранта вилучені наркотичні засоби та майже пів кілограма психотропних речовин. Наразі матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скеровані до суду, — зазначив начальник Полтавського районного управління поліції Петро Скічко.

У разі визнання вини судом чоловікові може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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