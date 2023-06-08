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Понад 800 наркозлочинів викрили у 2023 році на Полтавщині, — Рогачов

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 132

 

Понад половина цих злочинів — збут наркотиків

Від початку року поліція Полтавщини відкрила понад 800 кримінальних проваджень за фактами незаконного обігу наркотиків, понад половина з яких — за збут наркотичних засобів.

Про це під час брифінгу повідомив начальник обласної поліції Євген Рогачов.

За його словами, з незаконного обігу вилучено понад 40 кг наркотичних засобів та психотропних речовин, зокрема:

  • метадон;
  • опій;
  • макова соломка;
  • марихуана;
  • амфетамін;
  • екстазі;
  • РVP.

— У понад 650 кримінальних провадженнях особам вже повідомлено про підозри, з них за збут наркотиків у 395 провадженнях. Припинено діяльність трьох нарколабораторій. Завершено досудове розслідування щодо 5 організованих злочинних груп та злочинних організацій, які займалися постачанням, виготовленням та збутом наркотиків.

Загалом за вчинення наркозлочинів у цьому році до суду вже скеровано 279 обвинувальних актів, — узагальнив результати діяльності слідчих та оперативних підрозділів поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Очільник обласної поліції зазначив, що на майно фігурантів кримінальних проваджень накладено арешт на суму близько 11 млн грн. Також вилучено майна та коштів, здобутих злочинним шляхом, на суму близько 8 млн грн.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: наркотики наркозлочин брифінг Євген Рогачов статистика
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