Слуга народу - Полтавщина
Полтавщина передає допомогу для Херсонщини: човни, мотопомпи, пальне
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Кременчук

До Кременчука евакуйовані з Херсона ще не прибували

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 280

 

Проте місто прийняти людей готове

До Кременчука досі не прибували евакуйовані з Херсонщини й найближчим часом до нашого міста евакуація не планується. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомила заступниця міського голови Кременчука з гуманітарних питань Ольга Усанова. 

Водночас за її словами, місто готове прийняти мешканців, що потерпають від повені. 

Раніше у Полтавській ОДА повідомляли, що загалом область має змогу прийняти до 6 тисяч переселенців.

Нагадаємо, вночі 6 червня російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Станом на ранок 8 червня середнє підтоплення у Херсонській області становить 5,61 метра. Під водою перебуває 600 квадратних кілометрів регіону. За останніми даними наразі вдалося вивезти 2198 людей із зони підтоплення.

Окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС: кременчужан просять зберігати спокій і чекати нових переселенців

 

0
Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Українська правда
Теги: переселенці Херсон евакуація війна
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 22 від 1 червня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 21 від 25 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 20 від 18 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 19 від 11 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх