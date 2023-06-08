До Кременчука евакуйовані з Херсона ще не прибували

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До Кременчука досі не прибували евакуйовані з Херсонщини й найближчим часом до нашого міста евакуація не планується. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомила заступниця міського голови Кременчука з гуманітарних питань Ольга Усанова.

Водночас за її словами, місто готове прийняти мешканців, що потерпають від повені.

Раніше у Полтавській ОДА повідомляли, що загалом область має змогу прийняти до 6 тисяч переселенців.

Нагадаємо, вночі 6 червня російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Станом на ранок 8 червня середнє підтоплення у Херсонській області становить 5,61 метра. Під водою перебуває 600 квадратних кілометрів регіону. За останніми даними наразі вдалося вивезти 2198 людей із зони підтоплення.

Окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС: кременчужан просять зберігати спокій і чекати нових переселенців