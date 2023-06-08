Де бензин А-92 подешевшав одразу на 3 грн: ціни на заправках Полтавщини у четвер, 8 червня

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Ціни на бензин знизили на АЗС однієї з мереж Кременчука та Полтавщини

У четвер, 8 червня, ціни на бензин А-92 на заправках мережі «Укрнафта» у Кременчуці та на Полтавщини знизились одразу на 3 грн за літр. Ціни на інші види автомобільного пального на АЗС усіх операторів ринку сьогодні не змінилися.

Варто зазначити, що експерти прогнозують значне подорожчання автомобільного пального з 1 липня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 8.06.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 47,03 0,00 0% Бензин А-95 44,94 0,00 0% Бензин А-92 42,50 -0,60 -1,397% Дизельне пальне 43,35 0,00 0% Газ автомобільний 22,27 0,00 0%





Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 8.06.2023 р.