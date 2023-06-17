Маленькі кременчужани вибороли перші місця на всеукраїнських змаганнях з танців у Буковелі

10 червня маленькі талановиті кременчуцькі танцюристи зі студії танців TIRAMISU DANCE TEAM вибороли перші місця на всеукраїнських змаганнях сучасного танцю Dance Storm у Буковелі.
Марина Прокопчук також навчає власний колектив TIRAMISU. В ньому 5 груп різних вікових категорій, тобто 110 дітей. Саме цей колектив виступав на змаганнях у Буковелі. Загалом наші танцюристи виконували 4 колективних номерів та 13 сольних. З них за усі колективні номери діти отримали перші місця, а за сольні, 11 дітей отримали перші місця, а двоє – отримали друге-третє місця.
Окрім цього, була номінація «Імпровізація». Кожен тренер мав обрати найсильнішого танцюриста з колективу, а він повинен вийти на сцену разом з іншими учасниками з інших колективів. Тоді увімкнулась музика, яка грала одну хвилину й учасники почали танцювати вигадуючи на ходу рухи та намагались буди найяскравішими. Від нашого колективу вийшла 6-річна дівчинка. Серед усіх 9 учасників наша землячка отримала перше місце.
Також на цих змаганнях наші юні танцюристи отримали запрошення на польсько-українські змагання з сучасного танцю до Польщі, які проходитимуть 23-24 червня.
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