Маленькі кременчужани вибороли перші місця на всеукраїнських змаганнях з танців у Буковелі

Сьогодні, 16:14 Переглядів: 219

10 червня маленькі талановиті кременчуцькі танцюристи зі студії танців TIRAMISU DANCE TEAM вибороли перші місця на всеукраїнських змаганнях сучасного танцю Dance Storm у Буковелі.

– Для мене дуже важливий розвиток дітей, тому місцеві конкурси це дуже класно, але мені дуже хотілося, щоб мої дітки спробували себе в якомусь класному конкурсі, на класних змаганнях де дійсно професійне журі, де класні організатори, де достойні конкуренти. Тому ми вирішили поїхати на ці змагання до Буковелю. До них ми готувалися 2 місяці, – розповіла керівниця студії танцю TIRAMISU DANCE TEAM, Марина Прокопчук.

Марина Прокопчук також навчає власний колектив TIRAMISU. В ньому 5 груп різних вікових категорій, тобто 110 дітей. Саме цей колектив виступав на змаганнях у Буковелі. Загалом наші танцюристи виконували 4 колективних номерів та 13 сольних. З них за усі колективні номери діти отримали перші місця, а за сольні, 11 дітей отримали перші місця, а двоє – отримали друге-третє місця.

Окрім цього, була номінація «Імпровізація». Кожен тренер мав обрати найсильнішого танцюриста з колективу, а він повинен вийти на сцену разом з іншими учасниками з інших колективів. Тоді увімкнулась музика, яка грала одну хвилину й учасники почали танцювати вигадуючи на ходу рухи та намагались буди найяскравішими. Від нашого колективу вийшла 6-річна дівчинка. Серед усіх 9 учасників наша землячка отримала перше місце.

– Для мене та діток це велике досягнення. Я пишаюся ними та вдячна у першу чергу їхнім батькам, – зазначила Марина.

Також на цих змаганнях наші юні танцюристи отримали запрошення на польсько-українські змагання з сучасного танцю до Польщі, які проходитимуть 23-24 червня.

– Я розумію, що діти це на наше майбутнє і я хочу, щоб наше майбутнє було дуже розвинутим, крутим та класним, щоб про нас знав весь світ. І якщо я буду дітей вивозити на такі круті чемпіонати, то хтось із закордонних журі або діячів помітять їх та запропонують щось своє. Тому я намагаюся їм якомога більше дати та займаюся їх розвитком. Також часто запрошую до нас у місто крутих хореографів на майстер-класи. Вони приїжджають до нашого колективу і навчають дітей, – розповіла Марина.