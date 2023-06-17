На Полтавщині чоловікові загрожує кримінальна відповідальність за вбитого оленя

Сьогодні, 15:45 Переглядів: 176

За незаконне полювання йому «світить» або штраф на кілька мільйонів, або сотні годин громадських робіт, або кілька років обмеження волі

16 червня близько 11.00 до відділу №2 Полтавського районного управління поліції надійшло повідомлення від єгерів про виявлення тіла вбитого оленя поблизу с. Головач Терешківської громади Полтавського району.

У ході невідкладних слідчих й оперативних дій поліціянти встановили, що до правопорушення може бути причетний 45-річний місцевий житель. За місцем його проживання вже проведено обшуки та вилучено речові докази, серед яких і дві рушниці.

За даним фактом підрозділом дізнання поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 248 (Незаконне полювання) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування, в ході якого також встановлюється причетність до вчинення кримінального правопорушення й інших осіб.

Чоловікові загрожує кримінальна відповідальність: штраф від 1 тисячі до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1 342 000 грн до 4 026 000 грн), або від 160 до 240 годин громадських робіт, або обмеження волі на строк до трьох років.

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