Слуга народу – Полтавщина
Олексій Устенко й депутати від «СН» доставили допомогу для Херсона
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чоловікові загрожує кримінальна відповідальність за вбитого оленя

Сьогодні, 15:45 Переглядів: 176

 

За незаконне полювання йому «світить» або штраф на кілька мільйонів, або сотні годин громадських робіт, або кілька років обмеження волі

16 червня близько 11.00 до відділу №2 Полтавського районного управління поліції надійшло повідомлення від єгерів про виявлення тіла вбитого оленя поблизу с. Головач Терешківської громади Полтавського району.

У ході невідкладних слідчих й оперативних дій поліціянти встановили, що до правопорушення може бути причетний 45-річний місцевий житель. За місцем його проживання вже проведено обшуки та вилучено речові докази, серед яких і дві рушниці.

За даним фактом підрозділом дізнання поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 248 (Незаконне полювання) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування, в ході якого також встановлюється причетність до вчинення кримінального правопорушення й інших осіб.

Чоловікові загрожує кримінальна відповідальність: штраф від 1 тисячі до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1 342 000 грн до 4 026 000 грн), або від 160 до 240 годин громадських робіт, або обмеження волі на строк до трьох років.

Читайте також:

1
Автор: Володимир Дмитренко
Теги: браконьєри полювання олень поліція штраф громадські роботи обмеження волі поліція Полтавщини Головач
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 22 від 1 червня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 21 від 25 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 20 від 18 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 19 від 11 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх