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У Кременчуці собака вкусив дитину: на власницю склали протокол

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 295

 

Жінці «світить» великий штраф і конфіскація тварини

16 червня до Кременчуцького районного управління поліції надійшла інформація від місцевих мешканців, що на вул. Володимира Великого у Кременчуці французький бульдог вкусив малолітню дитину. Про це повідомили у Кременчуцькому райуправлінні поліції.

За попередньою інформацією, під час вигулу собака вирвав з повідця та вкусив 8-річного хлопчика. Дитину оглянули медики та після надання допомоги відпустили додому.

За даним фактом поліціянти склали на власницю собаки адміністративний матеріал за ч. 3 ст. 154 (Порушення правил утримання собак і котів, що спричинили заподіяння шкоди здоров’ю людини або її майну) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Жінці загрожує штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 134 200 грн до 268 400 грн) із конфіскацією тварини.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: французський бульдог собака вкусив діти поліція Кременчуцьке районне управління поліції
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