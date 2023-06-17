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Сучасні школи, спортивні заклади та Ferrexpo: Дмитро Лунін із візитом у Горішніх Плавнях

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 375 Новини компаній

 

Благодійний фонд Ferrexpo профінансував понад 115 проєктів розвитку інфраструктури Полтавщини

Дмитро Лунін, голова Полтавської ОВА, відвідав Горішні Плавні із робочим візитом. Про результати візиту керівник повідомляє на своєму Telegram-каналі. Відомо, що в Горішніх Плавнях Лунін відвідав дитячо-юнацькі спортивні школи № 1 і № 3, які забезпечують заняття боксом, дзюдо, кульовою стрільбою, веслуванням, вітрильним спортом, баскетболом та волейболом для тисяч спортсменів, школу № 5 та Полтавський ГЗК компанії Ferrexpo.

«Вихованці ДЮСШ № 3 у Горішніх Плавнях прославляють Полтавщину і всю країну на світових змаганнях з веслування на байдарках і каное. Під час візиту до громади оглянули зали, у яких тренуються майбутні переможці», — повідомив голова Полтавської ОВА.

Дмитро Лунін високо оцінив сучасні умови для навчання й розвитку дітей, які створені у спеціалізованій загальноосвітній школі № 5 імені Людмили Бугаєвської в Горішніх Плавнях, яку як й інші навчальні заклади громади підтримує Ferrexpo.

STEM-лабораторія у школі № 5 міста Горішні Плавні, створена коштом Ferrexpo у 2019 році
STEM-лабораторія у школі № 5 міста Горішні Плавні, створена коштом Ferrexpo у 2019 році
«Заклад розвивається, оновлюється, впроваджує сучасні методики навчання, зокрема і STEM-технології. Кілька років тому реконструювали спорткомплекс. У школі подбали про безпеку учнів. Торік облаштували укриття», — зазначив керівник.

Ці та інші сучасні новинки закладу — заслуга підприємств компанії Ferrexpo, які й профінансували створення комфортних умов для навчання молоді. Завдяки постійній підтримці комунальних закладів Горішніх Плавнів зі сторони місцевих підприємств та Благодійного фонду «Полтавського гірничо-збагачувального комбінату» у школах, лікарнях, спортивних і творчих установах створюються всі умови для комфортного життя містян та гостей міста. 

Наприклад, з моменту створення по 2022 рік Благодійний фонд Ferrexpo профінансував понад 115 проєктів розвитку інфраструктури Полтавщини (лікарні, школи, дороги, інші державні установи). Додатково до цього, 70 проєктів було реалізовано лише торік у рамках гуманітарних ініціатив в Україні. На них компанія спрямувала понад 700 мільйонів гривень. 

Мультифункціональний стадіон, який використовують школи № 4 і № 5 міста Горішні Плавні, реконструйований за фінансової підтримки Ferrexpo
Мультифункціональний стадіон, який використовують школи № 4 і № 5 міста Горішні Плавні, реконструйований за фінансової підтримки Ferrexpo

Дмитро Лунін відзначив роботу компанії Ferrexpo, зазначивши, що вона — один із найбільших платників податків в області. Повідомляється, що губернатор обговорив із керівництвом Полтавського ГЗК проблемні питання та перспективи розвитку. 

«Нині підприємство працює не на повну потужність, обсяги виробництва зменшилися. Ще один виклик — логістичний процес експорту продукції. Попри це колектив продовжує роботу. Дякую кожному, хто робить внесок у підтримку економічного фронту» — підсумував Дмитро Лунін.



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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo Дмитро Лунін
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