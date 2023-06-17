Сучасні школи, спортивні заклади та Ferrexpo: Дмитро Лунін із візитом у Горішніх Плавнях

Дмитро Лунін, голова Полтавської ОВА, відвідав Горішні Плавні із робочим візитом. Про результати візиту керівник повідомляє на своєму Telegram-каналі. Відомо, що в Горішніх Плавнях Лунін відвідав дитячо-юнацькі спортивні школи № 1 і № 3, які забезпечують заняття боксом, дзюдо, кульовою стрільбою, веслуванням, вітрильним спортом, баскетболом та волейболом для тисяч спортсменів, школу № 5 та Полтавський ГЗК компанії Ferrexpo.
Дмитро Лунін високо оцінив сучасні умови для навчання й розвитку дітей, які створені у спеціалізованій загальноосвітній школі № 5 імені Людмили Бугаєвської в Горішніх Плавнях, яку як й інші навчальні заклади громади підтримує Ferrexpo.
Ці та інші сучасні новинки закладу — заслуга підприємств компанії Ferrexpo, які й профінансували створення комфортних умов для навчання молоді. Завдяки постійній підтримці комунальних закладів Горішніх Плавнів зі сторони місцевих підприємств та Благодійного фонду «Полтавського гірничо-збагачувального комбінату» у школах, лікарнях, спортивних і творчих установах створюються всі умови для комфортного життя містян та гостей міста.
Наприклад, з моменту створення по 2022 рік Благодійний фонд Ferrexpo профінансував понад 115 проєктів розвитку інфраструктури Полтавщини (лікарні, школи, дороги, інші державні установи). Додатково до цього, 70 проєктів було реалізовано лише торік у рамках гуманітарних ініціатив в Україні. На них компанія спрямувала понад 700 мільйонів гривень.
Дмитро Лунін відзначив роботу компанії Ferrexpo, зазначивши, що вона — один із найбільших платників податків в області. Повідомляється, що губернатор обговорив із керівництвом Полтавського ГЗК проблемні питання та перспективи розвитку.
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