Сучасні школи, спортивні заклади та Ferrexpo: Дмитро Лунін із візитом у Горішніх Плавнях

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 375 Новини компаній

Дмитро Лунін, голова Полтавської ОВА, відвідав Горішні Плавні із робочим візитом. Про результати візиту керівник повідомляє на своєму Telegram-каналі. Відомо, що в Горішніх Плавнях Лунін відвідав дитячо-юнацькі спортивні школи № 1 і № 3, які забезпечують заняття боксом, дзюдо, кульовою стрільбою, веслуванням, вітрильним спортом, баскетболом та волейболом для тисяч спортсменів, школу № 5 та Полтавський ГЗК компанії Ferrexpo.

«Вихованці ДЮСШ № 3 у Горішніх Плавнях прославляють Полтавщину і всю країну на світових змаганнях з веслування на байдарках і каное. Під час візиту до громади оглянули зали, у яких тренуються майбутні переможці», — повідомив голова Полтавської ОВА.

Дмитро Лунін високо оцінив сучасні умови для навчання й розвитку дітей, які створені у спеціалізованій загальноосвітній школі № 5 імені Людмили Бугаєвської в Горішніх Плавнях, яку як й інші навчальні заклади громади підтримує Ferrexpo.

STEM-лабораторія у школі № 5 міста Горішні Плавні, створена коштом Ferrexpo у 2019 році

«Заклад розвивається, оновлюється, впроваджує сучасні методики навчання, зокрема і STEM-технології. Кілька років тому реконструювали спорткомплекс. У школі подбали про безпеку учнів. Торік облаштували укриття», — зазначив керівник.

Ці та інші сучасні новинки закладу — заслуга підприємств компанії Ferrexpo, які й профінансували створення комфортних умов для навчання молоді. Завдяки постійній підтримці комунальних закладів Горішніх Плавнів зі сторони місцевих підприємств та Благодійного фонду «Полтавського гірничо-збагачувального комбінату» у школах, лікарнях, спортивних і творчих установах створюються всі умови для комфортного життя містян та гостей міста.

Наприклад, з моменту створення по 2022 рік Благодійний фонд Ferrexpo профінансував понад 115 проєктів розвитку інфраструктури Полтавщини (лікарні, школи, дороги, інші державні установи). Додатково до цього, 70 проєктів було реалізовано лише торік у рамках гуманітарних ініціатив в Україні. На них компанія спрямувала понад 700 мільйонів гривень.

Мультифункціональний стадіон, який використовують школи № 4 і № 5 міста Горішні Плавні, реконструйований за фінансової підтримки Ferrexpo

Дмитро Лунін відзначив роботу компанії Ferrexpo, зазначивши, що вона — один із найбільших платників податків в області. Повідомляється, що губернатор обговорив із керівництвом Полтавського ГЗК проблемні питання та перспективи розвитку.

«Нині підприємство працює не на повну потужність, обсяги виробництва зменшилися. Ще один виклик — логістичний процес експорту продукції. Попри це колектив продовжує роботу. Дякую кожному, хто робить внесок у підтримку економічного фронту» — підсумував Дмитро Лунін.







