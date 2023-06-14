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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині двоє чоловіків незаконно наловили риби на 130 тисяч гривень

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 154

Чоловікам загрожує до трьох років обмеження волі

Сьогодні 14 червня, вночі близько 3.00, на водоймі Диканської територіальної громади 32-річний та 64-річний місцеві чоловіки незаконно виловлювали рибу. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

З місця події правоохоронці вилучили гумовий човен, близько 80 кілограмів свіжовиловленої риби та сітки. За попередніми підрахунками фахівців, сума завданих державі збитків складає близько 130 тисяч гривень.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає максимальне покарання до трьох років обмеження волі.

Наразі тривають слідчі дії.

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Автор: Дарія Згура
Теги: риболовля браконьєрство Полтавщина Диканька
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