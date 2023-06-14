Сьогодні на Полтавщині горів будинок: 29-річна жінка отримала опіки

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Сьогодні, 14 червня, близько 11.00, у селищі Диканька Полтавського району сталася пожежа, внаслідок якої 29-річна жінка отримала опіки різних ступенів. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Медики надали жінці допомогу та госпіталізували. Також разом із жінкою у будинку перебували ще четверо її дітей віком від 2 до 11 років, вони не постраждали.

Поліція Полтавщини закликає громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки. Контролювати дозвілля дітей та роз’яснювати їм, які наслідки можуть настати через необережне поводження з вогнем, сірниками, електроприладами та легкозаймистими речовинами.