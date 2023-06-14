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У Кременчуці презентуватимуть книгу про підлітків, які мандрують у часі, щоб змінити історію України

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 104

 

Презентація книги «Тайммен» та зустріч з її автором Дмитром Зіненком відбудеться 15 червня

Завтра, 15 червня, о 16.00 в літературно-мистецькій вітальні Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбудеться презентація книги «Тайммен» та зустріч з її автором Дмитром Зіненком. Про це йдеться на сайті Кременчуцької міської централізованої бібліотечної системи для дорослих.

Молодий письменник з міста Хорол представить свою книгу в жанрі фантастики, яка здобула високу відзнаку — премію «Молода КороНація"-2022 в номінації «Дорослі для молоді — 16-21 рік. Повість».

Про що книга? Час — одна з фізичних величин, які ми не можемо поки що контролювати. Але героям книги — підліткам Яру та Міо за допомогою високотехнологічного пристрою та надприродних властивостей вдається мандрувати минулим і майбутнім. Вони керуються високою метою — змінити історію нашої країни на краще, не допустити жахливого сьогодення війни в Україні.  

Усіх охочих запрошують до знайомства з книгою, аби спробувати разом з автором знайти відповіді на запитання, які хвилюють кожного з нас.

Захід відбудеться за адресою: вул. Європейська, 66/13. Контактна особа: провідний бібліотекар відділу соціокультурної діяльності Аліна Анатоліївна Василевська, тел. робочий — 0987910213.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: книга письменник презентація бібліотека бібліотека на Європейській
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