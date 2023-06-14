У Кременчуці два дні рідні не могли знайти дівчину-підлітка

У Кременчуці два дні не могли знайти дівчину-підлітка.
За інформацією Кременчуцького районного управління поліції, 14 червня близько 14.00 до відділення № 1 за допомогою звернулися рідні 15-річної кременчужанки. Вони повідомили, що 13 червня дівчина пішла з дому та перестала виходити на зв’язок. Поліцейські розпочали пошуки.
За годину копи встановили місце знаходження підлітка. Вона перебувала у бабусі.
Поліція Полтавщини радить батькам спілкуватися з дітьми, цікавитися їх дозвіллям та завжди бути на зв’язку з рідними та близькими.
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