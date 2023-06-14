Слуга народу – Полтавщина
Олексій Устенко й депутати від «СН» доставили допомогу для Херсона
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Надзвичайні новини

У Кременчуці два дні рідні не могли знайти дівчину-підлітка

Сьогодні, 16:49 Переглядів: 175

 

Поліцейські впоралися за годину

У Кременчуці два дні не могли знайти дівчину-підлітка.

За інформацією Кременчуцького районного управління поліції, 14 червня близько 14.00 до відділення № 1 за допомогою звернулися рідні 15-річної кременчужанки. Вони повідомили, що 13 червня дівчина пішла з дому та перестала виходити на зв’язок. Поліцейські розпочали пошуки.

За годину копи встановили місце знаходження підлітка. Вона перебувала у бабусі.

Поліція Полтавщини радить батькам спілкуватися з дітьми, цікавитися їх дозвіллям та завжди бути на зв’язку з рідними та близькими.

У Кременчуці частіше з дому тікають неповнолітні дівчатка з хороших сімей: чому так відбувається
0
Автор: Катерина Турубара
Теги: дівчина підліток зникла пошуки
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 22 від 1 червня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 21 від 25 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 20 від 18 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 19 від 11 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх