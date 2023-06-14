Панно «Друк нашої партії» зафарбує художниця з Кременчука

Сьогодні, 16:55 Переглядів: 245

Законом передбачено внесення змін до авторських робіт, які порушують законодавство щодо деколонізації

Сьогодні, 14 червня, на засіданні комісії із перейменування об'єктів і вулиць вирішили зафарбувати написи та змінити кольори на панно «Друк нашої партії», яке знаходиться біля Кременчуцького краєзнавчого музею.

Раніше комісія зверталася до фахівців КрНУ щодо демонтажу мозаїчного панно. Після довгих обговорень вирішили зафарбувати деякі елементи панно.

Для цього з міського бюджету виділять 60 000 грн. Роботи проводитиме кременчуцька художниця Інна Моісєєнко. Їх планують завершити до 1 вересня.

Директорка Кременчуцького краєзнавчого музею Алла Гайшинська зауважила, що зміни в панно порушують авторські права майстра, який працював над створенням панно.

— Це, як на Венеру Мілоську одягти рейтузи й ліфчик, — сказала Гайшинська.

Її підтримала громадська активістка Валентина Трофименко. Вона також виступила проти такої зміни.

Голова комісії Юрій Гриценко зауважив, що закон в рамках декомунізації дозволяє змінювати форму, якщо деякі елементи порушують закон України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».