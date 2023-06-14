У Кременчуці 6-річний хлопчик катався на велосипеді, загубився і не зміг знайти мати

14 червня у Кременчуці завдяки повідомленню небайдужих перехожих патрульні повернули дитину рідним. Про це сповістила патрульна поліція міста.
Сьогодні о 15.00 поліцейським надійшов виклик про те, що знайшли загублену дитину на проспекті Свободи. Прибувши за вказаною адресою, охоронці порядку побачили 6-річного хлопчика, який, катаючись на велосипеді, загубився та не зміг знайти свою маму.
Інспекторам вдалось встановити місце проживання дитини, куди і доставили малечу.
Поліція дякує небайдужим громадянам, які не залишаються осторонь. Пам'ятайте: у разі потреби телефонуйте на лінію 102.
Раніше ми писали, що у Кременчуці два дні рідні не могли знайти дівчину-підлітка.
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