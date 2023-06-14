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У Кременчуці жінка хотіла безкоштовні продукти з супермаркету, а отримала 5 років умовно

Сьогодні, 17:35 Переглядів: 169

Намагалася вкрасти продукти із місцевого супермаркету

Кременчужанка намагалася вкрасти продукти у місцевому супермаркеті Кременчука за що отримала 5 років умовно. Про це йдеться у судовому рішенні.

Відомо, що 14 травня, близько 11.30, жінка прийшла до одного із супермаркетів Кременчука в районі Водоканалу й вирішила вкрасти цукор, приправи, сіль та дві пачки кави. Щоб приховати злочин жінка поклала усі продукти на 450 гривень у фірмовий пакет магазину та пішла до виходу повз каси. Але у тамбурі біля камер схову жінку затримали працівники супермаркету.

Під час суду крадійка повністю визнала свою вину. Автозаводський районний суд Кременчука призначив жінці 5 років умовного покарання з іспитовим строком — 1 рік. 

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Автор: Дарія Згура
Теги: Кременчук крадіжка супермаркет судове рішення
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