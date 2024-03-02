На війні загинув кременчуцький військовий Владислав Козаревський

24 лютого 2024 року під час російсько-української війни загинув військовий з Кременчука Владислав Козаревський. Про це повідомляє департамент соціального захисту населення Кременчука на своїй Facebook-сторінці.
Боєць загинув біля міста Часів Яр у Донецькій області. Він проходив військову службу з 17 вересня 2022 року.
Поховання Владислава Козаревського відбудеться у понеділок, 4 березня, а саме:
— 11:00 відбудеться прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;
— 12:00 прощання у Свято-Миколаївському соборі;
— 13:00 виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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