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Кременчук, Воїни світла, Війна

На війні загинув кременчуцький військовий Владислав Козаревський

Сьогодні, 16:57 Переглядів: 384

 

Прощання відбудеться 4 березня

24 лютого 2024 року під час російсько-української війни загинув військовий з Кременчука Владислав Козаревський. Про це повідомляє департамент соціального захисту населення Кременчука на своїй Facebook-сторінці.

Боєць загинув біля міста Часів Яр у Донецькій області. Він проходив військову службу з 17 вересня 2022 року. 

Поховання Владислава Козаревського відбудеться у понеділок, 4 березня, а саме:

— 11:00 відбудеться прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

— 12:00 прощання у Свято-Миколаївському соборі;

— 13:00 виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: військовий загиблий Прощання
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