На війні загинув кременчуцький військовий Владислав Козаревський

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24 лютого 2024 року під час російсько-української війни загинув військовий з Кременчука Владислав Козаревський. Про це повідомляє департамент соціального захисту населення Кременчука на своїй Facebook-сторінці.

Боєць загинув біля міста Часів Яр у Донецькій області. Він проходив військову службу з 17 вересня 2022 року.

Поховання Владислава Козаревського відбудеться у понеділок, 4 березня, а саме:

— 11:00 відбудеться прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

— 12:00 прощання у Свято-Миколаївському соборі;

— 13:00 виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.