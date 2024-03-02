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Кременчук, Здоров'я, Полтавщина, Україна, Світ

До кінця року у селах Полтавщини з'являться мобільні аптеки

Сьогодні, 16:25 Переглядів: 280

 

Це покращить доступ жителів до ліків

У Полтавській області до віддалених сіл їздитимуть мобільні аптеки, щоб покращити доступ жителів до ліків. Про це повідомив Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час брифінгу. 

Зараз такі аптеки уже працюють у Харківській та Черкаській обалстях, а до кінця року працюватимуть по всій Україні.

Поки що МОЗ спільно з місцево владою та бізнесами розробляють маршрути для мобільних аптек, які працюватимуть і за програмою «Доступні ліки». Це дозволить жителям сіл з отримувати препарати безкоштовно або з невеликою доплатою.

Ми зрозуміли, що є населені пункти, у яких бізнесу нерентабельно відкривати аптечні пункти, тому в ліцензійні умови ми додали фельдшерам можливість працювати з аптечним бізнесом і відпускати лікарські засоби. Одне обмеження — це касові апарати РРО, які мають бути встановлені. Ми зараз працюємо з профільним комітетом, як це питання законодавчо врегулювати, — говорить Віктор Ляшко.

Нагадаємо, уже з березя кременчуцькі лікарні почнуть працювати за програмою «Доступні ліки».

ПО ТЕМІ:

Стало відомо, скільки аптек працюють на Полтавщині, та що таке мобільні аптеки


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: medplatforma.com.ua
Теги: Полтавщина здоров'я аптеки мобільні аптеки
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