До кінця року у селах Полтавщини з'являться мобільні аптеки

У Полтавській області до віддалених сіл їздитимуть мобільні аптеки, щоб покращити доступ жителів до ліків. Про це повідомив Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час брифінгу.
Зараз такі аптеки уже працюють у Харківській та Черкаській обалстях, а до кінця року працюватимуть по всій Україні.
Поки що МОЗ спільно з місцево владою та бізнесами розробляють маршрути для мобільних аптек, які працюватимуть і за програмою «Доступні ліки». Це дозволить жителям сіл з отримувати препарати безкоштовно або з невеликою доплатою.
Нагадаємо, уже з березя кременчуцькі лікарні почнуть працювати за програмою «Доступні ліки».
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