Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Здоров'я, Полтавщина, Україна, Світ

Вже в березні аптеки у кременчуцьких лікарнях почнуть працювати за програмою «Доступні ліки»

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 185

 

Таким чином держава зможе відслідковувати ціни на медикаменти

Уже в березні усі аптеки, які розташовані в комунальних лікарнях Кременчука та Полтавщини загалом, почнуть працювати за програмою «Доступні ліки». Про це розповів Міністр охорони здоров’я України Андрій Ляшко 28 лютого під час брифінгу.

Аптеки в комунальних медичних закладах усіх областей відпускатимуть ліки, які держава гарантує для пацієнтів безкоштовно або з невеликою доплатою. Таким чином планують покращити доступ жителів сіл до програми «Доступні ліки», адже, за словами міністра, моніторинг виявив проблеми з цим у багатьох населених пунктів.

Спочатку ми пропрацювали з обласними органами місцевого самоврядування, обласними радами, вказали їм на цей недолік і попросили вирішувати це в співпраці по договорах оренди. Не дуже сильно це відгукнулось, бо пішли юридичні бар’єри, вони не могли це ставити як вимогу в умовах. Тому ми вчергове внесли зміну до ліцензійних умов на провадження господарської діяльності з аптечного бізнесу і зобов’язали аптеки, які розміщуються на території закладу охорони здоровʼя, працювати з Програмою медичних гарантій, — сказав Віктор Ляшко.

У березні умовою продовження роботи аптек у лікарнях буде укладений договір на «Доступні ліки». Таким чином МОЗ хоче наблизити місце виписування й місце погашення рецепта.

Нагадаємо, станом на листопад минулого року Полтавщина мала один з найгірших паказників доступності аптек, які працювали за програмою «Доступні ліки» — відстань від такої аптеки до медичного закладу становила 7,2 км.

Також станом на 1 листопада минулого року аптеки Полтавщини отримали понад 65 млн грн за погашеними рецептами на «Доступні ліки», самих же електронних рецептів було виписано 578 тисяч.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Дія.Бізнес
Теги: Кременчук аптеки лікарні Доступні ліки
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 8 лютого 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 1 лютого 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 25 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 18 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх