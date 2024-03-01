Вже в березні аптеки у кременчуцьких лікарнях почнуть працювати за програмою «Доступні ліки»

Уже в березні усі аптеки, які розташовані в комунальних лікарнях Кременчука та Полтавщини загалом, почнуть працювати за програмою «Доступні ліки». Про це розповів Міністр охорони здоров’я України Андрій Ляшко 28 лютого під час брифінгу.
Аптеки в комунальних медичних закладах усіх областей відпускатимуть ліки, які держава гарантує для пацієнтів безкоштовно або з невеликою доплатою. Таким чином планують покращити доступ жителів сіл до програми «Доступні ліки», адже, за словами міністра, моніторинг виявив проблеми з цим у багатьох населених пунктів.
У березні умовою продовження роботи аптек у лікарнях буде укладений договір на «Доступні ліки». Таким чином МОЗ хоче наблизити місце виписування й місце погашення рецепта.
Нагадаємо, станом на листопад минулого року Полтавщина мала один з найгірших паказників доступності аптек, які працювали за програмою «Доступні ліки» — відстань від такої аптеки до медичного закладу становила 7,2 км.
Також станом на 1 листопада минулого року аптеки Полтавщини отримали понад 65 млн грн за погашеними рецептами на «Доступні ліки», самих же електронних рецептів було виписано 578 тисяч.
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