Вже в березні аптеки у кременчуцьких лікарнях почнуть працювати за програмою «Доступні ліки»

Уже в березні усі аптеки, які розташовані в комунальних лікарнях Кременчука та Полтавщини загалом, почнуть працювати за програмою «Доступні ліки». Про це розповів Міністр охорони здоров’я України Андрій Ляшко 28 лютого під час брифінгу.

Аптеки в комунальних медичних закладах усіх областей відпускатимуть ліки, які держава гарантує для пацієнтів безкоштовно або з невеликою доплатою. Таким чином планують покращити доступ жителів сіл до програми «Доступні ліки», адже, за словами міністра, моніторинг виявив проблеми з цим у багатьох населених пунктів.

Спочатку ми пропрацювали з обласними органами місцевого самоврядування, обласними радами, вказали їм на цей недолік і попросили вирішувати це в співпраці по договорах оренди. Не дуже сильно це відгукнулось, бо пішли юридичні бар’єри, вони не могли це ставити як вимогу в умовах. Тому ми вчергове внесли зміну до ліцензійних умов на провадження господарської діяльності з аптечного бізнесу і зобов’язали аптеки, які розміщуються на території закладу охорони здоровʼя, працювати з Програмою медичних гарантій, — сказав Віктор Ляшко.

У березні умовою продовження роботи аптек у лікарнях буде укладений договір на «Доступні ліки». Таким чином МОЗ хоче наблизити місце виписування й місце погашення рецепта.

Нагадаємо, станом на листопад минулого року Полтавщина мала один з найгірших паказників доступності аптек, які працювали за програмою «Доступні ліки» — відстань від такої аптеки до медичного закладу становила 7,2 км.

Також станом на 1 листопада минулого року аптеки Полтавщини отримали понад 65 млн грн за погашеними рецептами на «Доступні ліки», самих же електронних рецептів було виписано 578 тисяч.