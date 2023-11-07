570 аптек Полтавщини є учасницями програми «Доступні ліки»: чому цього недостатньо

Сьогодні, 11:20 Переглядів: 107

Середня відстань від місця надання первинної медичної допомоги до найближчої аптеки-учасниці програми «Доступні ліки» у Полтавській області складає 7,2 км. Це один з найгірших показників у країні

У Полтавській області цьогоріч було виписано 578 тисяч електронних рецептів на «Доступні ліки». За погашеними рецептами аптеки області вже отримали 65,3 млн грн від Національної служби здоров’я України.

Про це стало відомо сьогодні, 7 листопада, під час зустрічі керівництва НСЗУ з регіональними ЗМІ у приміщенні Полтавської обласної військової адміністрації.

Станом на 1 листопада на Полтавщині 570 аптек беруть участь у програмі реімбурсації. При цьому середня відстань від місця надання первинної медичної допомоги до найближчої аптеки-учасниці програми «Доступні ліки» у Полтавській області складає 7,2 км. Це один з найгірших показників у країні.

— Важливо, щоб кожен українець, який потребує ліків за програмою реімбурсації, знав про таку можливість та міг отримати ліки недалеко від дому. З початку року мешканцями Полтавщини погашено 495 тисяч е-рецептів із 578 тисяч виписаних, тобто 85,6%. Це показник вище середнього по країні, — зазначила Голова НСЗУ Наталія Гусак.

Наталія Гусак, голова НСЗУ

Наразі за програмою реімбурсації «Доступні ліки» можна отримати медичні препарати від:

серцево-судинних захворювань;

діабету 2-го типу;

цукрового та нецукрового діабету;

бронхіальної астми;

епілепсії;

розладів психіки та поведінки;

хронічного обструктивного захворювання легенів;

хвороби Паркінсона;

імуносупресивні препарати.

У серпні 2023 року список поповнили знеболювальні для паліативних хворих. Від жовтня додані тест-смужки для визначення рівня глюкози у крові.

— Попри воєнний стан, програма реімбурсації продовжує розширюватись. Загалом у переліку наразі понад 500 найменувань препаратів. Ми готові забезпечити потреби всіх українців, яким необхідні ліки, — зазначила Наталія Гусак.

Різниця між рівнем погашення рецептів у міській та сільській місцевості на цю мить разюча. Так, у містах Полтавщини були погашені 104% виписаних рецептів, у селищах — 102%, а в селах — лише 11%.

Це свідчить про те, що жителі сіл вимушені їхати до більших населених пунктів за ліками або зовсім відмовлятись від них.

3 112,7 тисячі електронних рецептів на «Доступні ліки», що були виписані у селах, жителі отримали ліки на місцях лише за 12,7 тисячами рецептів.

Наголошується, що задля розширення доступності програми реімбурсації «Доступні ліки» для пацієнтів необхідна тісна взаємодія Національної служби здоров’я України з місцевою владою. Зокрема, аналіз наявної на місцях аптечної мережі у співвідношенні з кількістю жителів громад, стимулювання аптек доєднуватися до програми, розв’язання проблем транспортного сполучення з населеними пунктами, де є аптеки з «Доступними ліками». Також необхідно покращувати інформування пацієнтів про можливості й переваги програми «Доступні ліки».

Перелік лікарських засобів, які можна отримати за посиланням.

Нагадаємо, для того, щоб отримати препарати за програмою реімбурсації «Доступні ліки», потрібно отримати електронний рецепт від лікаря. Залежно від захворювання, рецепти виписують лікарі різного профілю:

пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою, діабетом 2-го типу, хронічним обструктивним захворюванням легень, а також ті, хто потребує препаратів для знеболення та тест-смужок для визначення рівня глюкози у крові, мають з вернутися за рецептом до сімейного лікаря ;

; пацієнтам із нецукровим та цукровим діабетом рецепт виписує ендокринолог , а також сімейний лікар, якщо раніше пацієнт отримав план лікування в ендокринолога;

, а також сімейний лікар, якщо раніше пацієнт отримав план лікування в ендокринолога; пацієнтам з епілепсією, хворобою Паркінсона, розладами психіки та поведінки рецепт виписує невролог чи психіатр . При наявності складеного психіатром або неврологом плану лікування, рецепт може виписати лікар первинки;

. При наявності складеного психіатром або неврологом плану лікування, рецепт може виписати лікар первинки; пацієнтам, яким необхідно приймати імуносупресивні препарати, рецепт виписує трансплант-координатор.

Для отримання електронного рецепта потрібно записатися на прийом до лікаря первинної медичної допомоги (педіатра, терапевта, сімейного лікаря). Залежно від захворювання, лікар випише рецепт або направить до вузького спеціаліста.

Далі пацієнт отримує ЅМЅ-повідомлення на мобільний з таким текстом: «Ваш рецепт: ХХХХ-XXXX–XXXX–ХХХХ. Код підтвердження: ХХХХ».

Також пацієнт може попросити лікаря надати інформаційну довідку, яка буде містити номер рецепта, код підтвердження та інформацію про лікарський засіб. Інформаційна довідка не є електронним рецептом та має лише інформаційний характер. Термін дії рецепта 30 днів.

Щоб отримати ліки необхідно звернутися до однієї з аптек, яка бере участь у державній програмі реімбурсації. Всі аптеки, які приєдналися до програми, мають наліпку «Доступні ліки» або «Інсуліни».

В аптеці потрібно повідомити 16-значний номер та код електронного рецепта або пред’явити інформаційну довідку.

Дізнатися, де найближча аптека з необхідними ліками можна:

зателефонувавши на гарячу лінію НСЗУ за номером 16-77 у робочі дні з 9:00 до 18:00 (понеділок-четвер) та з 9:00 до 16:45 (у п’ятницю);

через чат-бот «Спитай Гриця» у телеграмі чи у вайбері

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