На щиті до Кременчуччини повернувся військовослужбовець, батько 4 дітей Віталій Сукач

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Вчора, 6 листопада, мешканці села Кривуші Кременчуцького району попрощалися із захисником України, солдатом Віталієм Сукачем. Загинув Віталій 27 жовтня 2023 року в районі населеного пункту Авдіївка Покровського району Донецької області. Попрощатися із захисником України прийшли жителі села Кривуші та мешканці громади.

Віталій Анатолійович Сукач народився 20 вересня 1976 року у Кременчуці. Навчався в загальноосвітній школі № 17. Після закінчення школи вступив до Диканського професійного училища, де здобув професію шофера — тракториста.

У 2000 році зустрів майбутню дружину Тетяну. За інформацією пресслужби Піщанської сільської ради, разом з дружиною виховали 4 дочок. Діждався 9 онуків. Останні роки працював на кондитерській фабриці «Суворов» вантажником.

Призваний на військову службу під час мобілізації 13 червня 2023 року. Захищав Батьківщину в лавах 2 механізованого батальйону, 4 механізованої роти, 1 механізованого взводу, 3 механізованого відділення, 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.