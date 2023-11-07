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Надзвичайні новини

Вчора у центрі Кременчука MAN збив пішоходку

Сьогодні, 10:54 Переглядів: 219

 

Жінку госпіталізували

6 листопада близько 12.25 в центрі Кременчука сталась ДТП у якій травмувалась жінка. Про це повідомила пресслужба поліції.

За попередньою інформацією слідства, 41-річний водій автомобіля MAN збив 70-річну пішоходку, яка переходила проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу.

Потерпілу госпіталізували.

За цим фактом правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Причини та обставини ДТП встановлює слідство.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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