Аптеки Полтавщини отримали понад 65 млн грн за погашеними рецептами на «Доступні ліки»

На Полтавщині аптеки отримали 65,3 млн грн від Національної служби здоров’я України за погашеними рецептами на «Доступні ліки».
Про це повідомили у пресслужбі НСЗУ.
Загалом, станом на 1 листопада в області на «Доступні ліки» вже виписали 578 тисяч електронних рецептів.
Нагадаємо, знайти аптеки-учасниці програми реімбурсації лікарських засобів можна за допомогою електронної мапи.
В НСЗУ заявили, що лікарі без перешкод можуть виписувати електронні рецепти за програмою «Доступні ліки», а пацієнти — погашати їх в аптеках.
Якщо вам відмовляють у виписуванні рецепта на «Доступні ліки» або у погашенні рецепта в аптеці, в НСЗУ просять повідомляти їм про це одним зі зручних способів:
Раніше ми писали, що в межах розширення державної програми реімбурсації «Доступні ліки», у неї включили шість препаратів морфіну в таблетках.
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