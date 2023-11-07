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Кременчук, Здоров'я, Гроші, Полтавщина

Аптеки Полтавщини отримали понад 65 млн грн за погашеними рецептами на «Доступні ліки»

Сьогодні, 07:05 Переглядів: 221

  

Де знайти аптеки-учасниці програми реімбурсації лікарських засобів

На Полтавщині аптеки отримали 65,3 млн грн від Національної служби здоров’я України за погашеними рецептами на «Доступні ліки».

Про це повідомили у пресслужбі НСЗУ.

Загалом, станом на 1 листопада в області на «Доступні ліки» вже виписали 578 тисяч електронних рецептів.

Нагадаємо, знайти аптеки-учасниці програми реімбурсації лікарських засобів можна за допомогою електронної мапи.

В НСЗУ заявили, що лікарі без перешкод можуть виписувати електронні рецепти за програмою «Доступні ліки», а пацієнти — погашати їх в аптеках.

— Національна служба здоров’я України вчасно і в повному обсязі відшкодовує аптекам вартість відпущених ліків, відповідно до умов договору, — наголошують чиновники.

Якщо вам відмовляють у виписуванні рецепта на «Доступні ліки» або у погашенні рецепта в аптеці, в НСЗУ просять повідомляти їм про це одним зі зручних способів:

Раніше ми писали, що в межах розширення державної програми реімбурсації «Доступні ліки», у неї включили шість препаратів морфіну в таблетках.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: cherk.otg.dp.gov.ua
Теги: аптеки реімбурсація Доступні ліки статистика НСЗУ довідник
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