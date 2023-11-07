«Відправив би усіх «троглодитів» із ресторанів копати», — Сергій Василюк «Тінь Сонця» у Кременчуці

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 140

Лідер гурту «Тінь Сонця» Сергій Василюк з благодійним концертом виступив у Кременчуці. Військовослужбовець та голос рок-гурту «Тінь Сонця» Сергій Василюк наразі боронить незалежність України на одному з найгарячіших напрямків Слобожанщини. Під час концерту, який тривав близько 2,5 годин, Сергій поспілкувався з глядачами та виконав чимало пісень-присвят.

Сергій Василюк — старший солдат 130 батальйону 241 окремої бригади ТрО — з 2015 року виступав перед бійцями на Донеччині із сольними концертами. У своєму нинішньому турі Україною, перебуваючи в офіційному відрядженні, він збирає кошти на потреби батальйону, у якому служить мінометником.

— Пам’ятаю з посадки ми навколішках повзли, тягнули дуже тяжкого побратима «Ведмедя». Я знав, що він дуже любить цю пісню, тому тихенько йому на вушко заспівав: «Їхали козаки, їхали додому». І він усміхався, — розповів Сергій Василюк.

Згадав Сергій загиблого Юрія Руфа, на честь якого перейменували одну з вулиць у Кременчуці.

— Під час проголошення соборної України у 1919 році на Софіївському майдані було велике віче. Дуже прикро, що на цьому святі не було двох людей, які мали там були бути: ідеолог самостійної України Микола Міхновський та найуспішніший полководець Петро Болбочан, який звільняв Крим та стояв на захисті східних кордонів. Проте Директорія на чолі з Петлюрою не хотіла оголошувати війну «червоним», тому під вогнем більшовиків довелося відступати спочатку до Полтави, а потім до Кременчука. До речі, саме в Кременчуці могла змінитися наша історія. Якби у Кременчуці могли зустрітися Микола Міхновський та Петро Болбочан. Але Міхновський захворів на тиф, а Болбочана арештували, — зауважив Сергій Василюк й присвятив їм пісню «Козача могила».

Між виконанням пісень Сергій Василюк відповідав на питання глядачів.

— Сергію, яку музику слухаєте?

— «Кому вниз» та Олекса Бика. Люблю послухати Ніну Матвієнко, Василя Жданкіна, раннього Скрябіна. Минулого року нам зайшла пісня «Очерет» співачки Схожа. Їй навіть відео записали у бліндажі та відправили. Звісно ще «Плач Єремії», трохи «Океан Ельзи». З сучасних мейнстримів мені подобається «Чумацький шлях».

— Що завадило Вам цього року завітати на фестиваль «Холодний Яр»?

— Якщо «що», то війна. Ми якраз були на бахмутському напрямі.

— Чи співаєте на передовій?

— Там бережу голос. Й що там співати? Там треба копати. Копати я також люблю. Найпростіше — копати, особливо якщо не під обстрілами, а десь на першій або другій лінії. Це набагато простіше, ніж зібрати власний концерт. Адже ти енергетично не задіюєшся, а просто копаєш. Важливо мати дві лопати: велику і меншу, коли заглиблюєшся в окоп. Якщо плануєш робити нішу або довбати крейду, то підійде маленька лопатка. Чудово мати лопати різного калібру…

Глядачі поцікавилися думкою співака та військового щодо забитих ресторанів та барів.

— Відправив би усіх «троглодитів» із ресторанів копати, хоча б другу лінію оборони. Жарти жартами, але це одне з ключових питань на війні. Москалі, на жаль, копають краще, — додав Сергій Василюк.

«На позір Перунова Полка

Піднімає меч Ареєва рука –

На могутній дух, на захист нам,

На погибель злим підступним ворогам», — завершуючи концерт заспівав Сергій Василюк легендарний «Меч Арея».

Й на останніх акордах «Меч Арея» порвалася струна. Сергій Василюк розіграв цю струну серед глядачів Міського палацу культури за 7 тисяч гривень.

Кременчужани, стоячи разом з Сергієм Василюком, заспівали «Зродились ми великої години». Марш Українських Націоналістів став основою для Маршу Українського війська.