«Відправив би усіх «троглодитів» із ресторанів копати», — Сергій Василюк «Тінь Сонця» у Кременчуці

Лідер гурту «Тінь Сонця» Сергій Василюк з благодійним концертом виступив у Кременчуці. Військовослужбовець та голос рок-гурту «Тінь Сонця» Сергій Василюк наразі боронить незалежність України на одному з найгарячіших напрямків Слобожанщини. Під час концерту, який тривав близько 2,5 годин, Сергій поспілкувався з глядачами та виконав чимало пісень-присвят.
Сергій Василюк — старший солдат 130 батальйону 241 окремої бригади ТрО — з 2015 року виступав перед бійцями на Донеччині із сольними концертами. У своєму нинішньому турі Україною, перебуваючи в офіційному відрядженні, він збирає кошти на потреби батальйону, у якому служить мінометником.
Згадав Сергій загиблого Юрія Руфа, на честь якого перейменували одну з вулиць у Кременчуці.
Між виконанням пісень Сергій Василюк відповідав на питання глядачів.
— Сергію, яку музику слухаєте?
— «Кому вниз» та Олекса Бика. Люблю послухати Ніну Матвієнко, Василя Жданкіна, раннього Скрябіна. Минулого року нам зайшла пісня «Очерет» співачки Схожа. Їй навіть відео записали у бліндажі та відправили. Звісно ще «Плач Єремії», трохи «Океан Ельзи». З сучасних мейнстримів мені подобається «Чумацький шлях».
— Що завадило Вам цього року завітати на фестиваль «Холодний Яр»?
— Якщо «що», то війна. Ми якраз були на бахмутському напрямі.
— Чи співаєте на передовій?
— Там бережу голос. Й що там співати? Там треба копати. Копати я також люблю. Найпростіше — копати, особливо якщо не під обстрілами, а десь на першій або другій лінії. Це набагато простіше, ніж зібрати власний концерт. Адже ти енергетично не задіюєшся, а просто копаєш. Важливо мати дві лопати: велику і меншу, коли заглиблюєшся в окоп. Якщо плануєш робити нішу або довбати крейду, то підійде маленька лопатка. Чудово мати лопати різного калібру…
Глядачі поцікавилися думкою співака та військового щодо забитих ресторанів та барів.
— Відправив би усіх «троглодитів» із ресторанів копати, хоча б другу лінію оборони. Жарти жартами, але це одне з ключових питань на війні. Москалі, на жаль, копають краще, — додав Сергій Василюк.
Й на останніх акордах «Меч Арея» порвалася струна. Сергій Василюк розіграв цю струну серед глядачів Міського палацу культури за 7 тисяч гривень.
Кременчужани, стоячи разом з Сергієм Василюком, заспівали «Зродились ми великої години». Марш Українських Націоналістів став основою для Маршу Українського війська.
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