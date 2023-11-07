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Кременчук, Війна

У музеї Ferrexpo відкрили памʼятну дошку, присвячену загиблим на війні працівникам

Сьогодні, 12:41 Переглядів: 303 Новини компаній

 

Станом на жовтень у боях за цілісність кордонів нашої країни полягли 35 працівників Ferrexpo

У музеї історії Полтавського ГЗК, що входить до складу гірничодобувної компанії Ferrexpo, відкрито пам’ятну дошку «Полеглі в боях за Україну». Про це повідомляє місцевий телеканал «ГОК».

Вона містить імена співробітників компанії, які віддали свої життя в боротьбі з підступним агресором.

— Відкриття пам’ятної дошки важливе для всіх співробітників компанії й жителів міста загалом, адже вона дозволяє віддати шану тим, хто поклав своє життя в ім’я нашої незалежності й свободи, а нині тримає небо над нами, нашими дітьми й онуками. Вони назавжди залишаться в наших серцях, — зазначив Микола Стахів, історик і краєзнавець Горішніх Плавнів.

Станом на жовтень 2023 року у боях за цілісність кордонів нашої країни полягли 35 працівників Ferrexpo. Пам’ятна дошка дозволить зберегти для нащадків імена всіх працівників підприємств компанії.

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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo війна загиблі пам'ятна дошка
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