У музеї Ferrexpo відкрили памʼятну дошку, присвячену загиблим на війні працівникам

У музеї історії Полтавського ГЗК, що входить до складу гірничодобувної компанії Ferrexpo, відкрито пам’ятну дошку «Полеглі в боях за Україну». Про це повідомляє місцевий телеканал «ГОК».
Вона містить імена співробітників компанії, які віддали свої життя в боротьбі з підступним агресором.
Станом на жовтень 2023 року у боях за цілісність кордонів нашої країни полягли 35 працівників Ferrexpo. Пам’ятна дошка дозволить зберегти для нащадків імена всіх працівників підприємств компанії.
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